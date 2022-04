Chiama o scrivi in redazione

Borse di studio per studenti Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

Informazioni relative alle BORSE DI STUDIO REGIONE UMBRIA: bando pubblicato sul Bollettino n. 17 del 13/04/2022 (B.U.R. – Portale https://bur.regione.umbria.it). Per gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado.

DOMANDE APERTE DALLE ORE 10.00 DEL 14/04/2022 tramite portale https://serviziinrete.regione.umbria.it sul quale sarà disposto anche un Manuale per la corretta presentazione della domanda.

Per info e supporto sul Bando della Regione Umbria:

– Sviluppumbria – borsedistudio@sviluppumbria.it

– Puntozero – servicedesk@puntozeroscarl.it – numero verde: 848883366