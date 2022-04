Basket, Agrotyre Bastia espugna il campo dei Flyers

Ancora una vittoria e una prestazione convincente per l’ Agrotyre Virtus Bastia che, dopo il successo nel derby, espugna con autorità il difficile campo dei Flyers nel recupero della 6° di ritorno. La gara , finita 54 a 71, è stata condotta dall’inizio alla fine da capitan Cagliesi e compagni.

di Gianluca Ridolfi

Solo un passaggio a vuoto a metà terzo quarto fino al termine dello stesso, ha permesso ai Flyers di avvicinarsi sul 41 a 49 grazie alle triple di Millucci e ad alcune disattenzioni in attacco. Nei primi due quarti tutti i componenti rispondono presente in difesa, concedendo solo 16 punti ai locali. In attacco la palla circola molto bene e sia sul perimetro che nel pitturato gli ospiti dominano letteralmente il gioco( 16 a 37 al riposo lungo).

A metà del terzo periodo alcune scelte discutibili e fuori equilibrio in attacco concedono troppo campo aperto ai ragazzi di Zampini; 4 triple di Millucci , che nei primi due quarti era rimasto a secco, avvicinano i suoi fino al -8 con cui si chiude il terzo quarto. Nell’ultimo parziale però la Virtus Bastia ritrova la concentrazione e le giocate giuste per riprendere in mano la gara, fino al 54 a 71 finale .

Ora il campionato osserverà la sosta Pasquale, e alla ripresa ci sarà il big match contro la capolista Spello, sabato 23 Aprile al Palagiontella alle ore 20,30.