Grande successo scuola secondaria Primo Grado Colomba Antonietti

Nello spirituale spazio del Santuario Francescano di San Giacomo della Marca di Monteprandone, (AP), si è svolta la cerimonia di Premiazione della X Edizione dei “Ludi del Bambino Creativo”, concorso indetto dall’Associazione culturale l’A rca dei Folli di Cupra Marittima (AP).

All’evento hanno partecipato anche i cavalieri di Malta di Assisi. Ben 14 ragazzi si sono qualificati, di questi, due in particolare hanno vinto la Coppa dei Cavalieri.

All’artista Prof.ssa Cristina Rossi degli alunni premiati è stata assegnata la Targa di Migliore Insegnante realizzata dal Poeta e Scultore Commander di Gran Croce Danilo Tomassetti e tela del M° Annunzia Fumagalli.

La Coppa Dei Cavalieri Omaggio allo Spoletino Cav. Prof. Gian Paolo Micio Proietti, un notorio Maestro Internazionale della Direzione Artistica della Lirica, è stato assegnato a Gioele Antonielli. Gioele è stato premiato dal Gran Cancelliere della Confederazione Internazionali dei Cavalieri Guardiani di Pace di Assisi Malta prof. Giorgio Cegna, il quale ha invitato la prof.ssa Cristina Rossi e Premiati Umbri al Castello di Beviglie (Assisi) sede della Cancelleria del CiKP.

Le Coppe di Categoria ed età Disegno Secondaria di Primo grado: Ginevra Mencaroni Poiani dell’Istituto Comprensivo Bastia 1.

Medaglia di Merito a Ginevra Vantaggi, Ludovica Avvisato e Giulio Moretti di Bastia Umbra.

Candidati ai maggiori premi: Jacopo Paciotti, Matteo Langeli, Anna Tavoletta, Sofia Natale, Dario Filippi Cocetta, David Tonti, Lorenzo Ziarelli, Bianca del Moro, Lorenzo Censini.

In questo momento difficile, i premi sono una boccata d’aria pura per un istituto, come il comprensivo di Bastia, che riesce sempre a essere un’eccellenza nel territorio e fuori regione.