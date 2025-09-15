Bastia Umbra celebra l’inizio dell’anno scolastico 2025/26

Segnalibri e visite in classe per augurare buon inizio

Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, il Comune di Bastia Umbra ha voluto rinnovare il proprio sostegno al mondo dell’istruzione con un gesto concreto e simbolico. In una giornata dedicata interamente agli studenti, l’intera amministrazione comunale — Sindaco, Giunta e Consiglio — ha visitato tutte le scuole del territorio, portando un messaggio di vicinanza e incoraggiamento.

Ogni alunno ha ricevuto un segnalibro personalizzato, contenente un augurio per il nuovo anno e informazioni pratiche sui servizi scolastici offerti dal Comune. Un piccolo oggetto, ma dal forte valore simbolico, pensato per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di apprendimento.

Il comunicato stampa, redatto dall’Amministrazione Comunale, sottolinea come il primo giorno di scuola rappresenti un momento carico di significato: una tappa importante per chi prosegue il cammino educativo e un’emozione intensa per chi lo intraprende per la prima volta. L’augurio è che il nuovo anno sia segnato da collaborazione, serenità e crescita condivisa.

Attraverso questa iniziativa, il Comune ribadisce il proprio impegno a camminare accanto alle nuove generazioni, riconoscendo nella scuola un pilastro fondamentale per la costruzione del futuro. L’azione corale messa in campo vuole essere un segnale chiaro: l’educazione è una priorità, e ogni studente merita attenzione e supporto.

Il comunicato stampa firmato dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra si chiude con un augurio semplice ma sentito: buon anno scolastico a tutte e tutti, con la speranza che il 2025/2026 sia un periodo fertile di scoperte, relazioni e crescita personale.