Chiama o scrivi in redazione

Il Comune di Bastia Umbra festeggia tutti i nonni e le nonne venerdì 2 ottobre 2020

Una festa dei nonni diversa, dove non possiamo fare festa tutti insieme ma come in un grande abbraccio il Sindaco Paola Lungarotti, l’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Brunelli, dalla Biblioteca Comunale Alberto la Volpe con Michela Giuglietti, Sistema Museo, venerdì 2 ottobre saluteranno tutti i nonni e le nonne della nostra città dalla pagina facebook del Sindaco a nome di tutta l’Amministrazione.

La festa dei nonni viene celebrata il giorno dedicato agli Angeli custodi, questo non è un caso, i nonni sono gli angeli custodi della famiglia, oggi più che mai, loro sono l’affetto, l’aiuto umano e concreto delle famiglie. Una guida di esperienza e sapere, una risorsa fatta di tenerezza. Un omaggio diverso quest’anno ma sempre forte, affettuoso e vero aspettando il tempo di rivederci tutti insieme, grandi e piccini.