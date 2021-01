L’Istituto Comprensivo Bastia1 apre le porte al pubblico e si presenta “virtualmente”

Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza epidemiologica, si sono svolte le attività legate alla continuità dell’Istituto Comprensivo Bastia1. La modalità virtuale non ha impedito che si stabilisse la rete di contatti, in entrata e in uscita, del nostro Istituto.

Le difficoltà di comunicazione dovute a questa circostanza sono state superate grazie alla collaborazione di tutto il personale docente che ha reso possibile la presentazione di tutti i progetti. Già dal mese di novembre si sono svolti degli incontri tra i docenti delle classi quinte della primaria e i docenti delle classi prime della secondaria di primo grado, per confrontarsi sul risultato delle prove d’ingresso.

È emersa la volontà di svolgere attività di continuità condividendo letture, esperienze e altre attività, sempre tramite collegamenti su piattaforma Meet. L’incontro è stato molto proficuo e collaborativo, sia nell’analisi dei risultati che nelle strategie da adottare.

L’11 gennaio si sono svolti gli incontri on-line per la presentazione delle scuole d’infanzia di Borgo1º Maggio e Costano. Mentre il 9 gennaio l’incontro si è tenuto per la scuola primaria di Borgo 1º Maggio e per la secondaria. Sempre da remoto si è svolto il tradizionale Open Day in cui la scuola media si è presentata ai genitori e agli alunni delle classi quinte della primaria. La dirigente Stefania Finauro ha presentato ai numerosi genitori che si sono collegati, la scuola secondaria, la sua organizzazione e alcuni dei docenti che erano presenti.

È stato mostrato un tour virtuale della scuola attraverso un video e, in questa occasione i genitori hanno potuto fare delle domande relative all’organizzazione delle attività didattiche.

Molto importante anche la fase di orientamento e continuità in uscita che si è svolta tra i mesi di novembre e dicembre sempre in via telematica attraverso la quale sono state organizzate delle giornate dedicate alla presentazione degli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Nonostante tutte le difficoltà dovute al mezzo, non sempre facile da utilizzare da parte degli utenti, gli incontri si sono svolti con grande successo. In particolare va messo in evidenza il forte spirito di squadra e di collaborazione che esiste dell’Istituto comprensivo Bastia1 che ha dimostrato di essere un team che si adopera per il bene dei ragazzi per la loro crescita emotiva soprattutto in un momento così difficile in cui la mancanza di socializzazione rende estremamente difficoltosa l’interazione.

La segreteria è a disposizione per chiarimenti sulla compilazione del modulo di iscrizione al numero 0758000571.

Inoltre è disponibile il video del tour virtuale della scuola media e di tutti i progetti sul sito della scuola.

IC BASTIA 1

email: pgic84300r@istruzione.it

Ricordiamo che il termine per l’invio delle iscrizioni, è il 25/01/2021