Area verde antistante Municipio sarà completamente rinnovata

L’area verde antistante la sede del Municipio sarà completamente rinnovata I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Municipio stanno volgendo al termine. Anche l’esterno è stato soggetto ad un radicale restyling sia dal punto di vista estetico-architettonico che per le criticità delle piante attuali che ha comportato l’abbattimento di tutte con una sostituzione di nuove essenze più adatte al contesto.

Non è stata una scelta superficiale né affrettata, frutto invece di una decisione ponderata sostenuta dalla relazione dei progettisti e dall’agronomo incaricato. Constatati lo stato di ammaloramento delle radici di due magnolie – i cui apparati radicali riportavano delle evidenti ferite – la posizione della terza magnolia troppo a ridosso del lato nord dell’edificio, l’eccessiva crescita del cedro del Libano e degli arbusti di alloro, la Commissione Comunale Qualità Architettonica e Paesaggio ha autorizzato la rimozione delle piante presenti sostituendole con essenze più adeguate al contesto e allo spazio, con un apparato radicale contenuto.

Ogni specie di piante infatti ha caratteristiche differenti e consone a luoghi e spazi. Le piante abbattute saranno sostituite con essenze più contenute, adatte al luogo e alla posizione.

Al loro posto verranno piantumati degli aceri, dei cespugli di rose e dove c’erano gli arbusti di alloro saranno riposizionati dei cespugli sempre di alloro, il tutto a basso sviluppo così da ridare massima visibilità al Municipio e non pregiudicare nel tempo la vita stessa delle piante e della pavimentazione.

La Commissione Comunale Qualità Architettonica e Paesaggio inoltre ha condiviso la proposta di impiantare 12 alberi sul territorio: 4 nei giardini di Via Marconi; 6 nel verde di via Gemelli Baldoni; 1 in via Maiorana; 1 in via San Rocco.