Nidi aperti 2024, progetto di Bastia Umbra

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Una iniziativa volta a far conoscere ai genitori e ai bambini le strutture, i servizi pubblici e privati per la prima infanzia presenti nel territorio di Bastia Umbra. Un progetto curato dal Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra per un incontro tra le famiglie e le insegnanti, per visitare gli spazi educativi dedicati ai bambini, porre domande e raccogliere informazioni sull’offerta formativa. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Il calendario:

Sabato 24 Febbraio presso i nidi comunali

“Piccolo Mondo” in – Via Pascoli, 14 – Tel. 075.8001822

“L’Albero degli Gnomi” – Via Atene, 74 – Tel. 075.8019405

Sabato 2 Marzo presso i nidi privati

“Il Mondo della Fantasia” – Via Ettore Majorana, 47 – Tel. 075.8005083

“L’Isola Felice” – Via Sandro Pertini, 145 – Tel. 075.8012435

“Piccole Orme” – Via Foligno, 15 – Tel. 075.8012362

Per informazioni maggiori: Settore Servizi alla Persona e Politiche Scolastiche del Comune di Bastia Umbra: tel. 075 8018220- 8018284 – 8018298 | www.comune.bastia.pg.it