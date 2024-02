Expo Tecnocom 2024: Un trionfo per tutto il settore Horeca

Circa 8000 visitatori per la kermesse di Epta Confcommercio Umbria dedicata al comparto ristorazione e ospitalità. Il Presidente Amoni: “Un occasione di crescita per tutta la filiera”

Expo Tecnocom, l’evento dedicato al settore Horeca tenutosi a Umbriafiere di Bastia Umbra dal 4 al 7 febbraio, si è concluso con uno strepitoso successo di pubblico con circa 8000 ingressi registrati, affermandosi come uno dei principali eventi B2B del Centro Italia. La fiera, organizzata da Epta Confcommercio Umbria, ha segnato un punto di svolta nel panorama dell’innovazione nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità

I quattro giorni di Expo Tecnocom sono stati caratterizzati da una vivace interazione tra i partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di esplorare le più recenti tecnologie, soluzioni e tendenze di questo comparto altamente strategico. Dai dispositivi per la gestione degli ordini alla sostenibilità ambientale, dai sistemi di pagamento digitali alle ultime novità in materia di cucina e attrezzature, l’evento ha offerto una panoramica completa delle innovazioni più rilevanti per il settore.

Gli espositori, rappresentanti del variegato mondo dell’Horeca, hanno espresso un’enorme soddisfazione per la qualità del pubblico e l’interesse dimostrato verso i loro prodotti e servizi. Ogni stand si è rivelato un punto di incontro e di scambio di idee, confermando l’importanza di Expo Tecnocom come piattaforma di networking e di crescita per le aziende del settore.

Il Presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni ha dichiarato: “Expo Tecnocom è stata un’occasione importantissima per tutto il settore Horeca, che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia umbra. L’impegno e la passione dimostrati dai partecipanti confermano il ruolo trainante di questa filiera d’eccellenza e di conseguenza l’importanza di un evento così strategico per favorire la crescita e lo sviluppo dell’intera industria”.

Con l’edizione 2024, Expo Tecnocom ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per tutto il settore, offrendo un’esperienza unica di innovazione, formazione e networking. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, che promette di essere ancora più entusiasmante e ricca di opportunità per tutti i protagonisti di una realtà economica in grande ascesa.