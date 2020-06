Riapre la ludoteca “G.Rodari” dopo il Covid-19, da lunedì 29

opo il periodo di chiusura, dovuto alle misure di contrasto al diffondersi della pandemia Covid19, riapre finalmente al pubblico la Ludoteca Comunale “G.RODARI”; gli operatori del servizio saranno pronti adper coinvolgerli in attività laboratoriali, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Nei giorni di martedì e giovedì daranno invece appuntamento ai giovani fruitori del servizio sulla pagina facebook dedicata, con tutorial e divertenti video.

Le attività saranno organizzate in piccoli gruppi (7 bambini per un educatore), su prenotazione, (per le iscrizioni Claudia 3498760573) e privilegiando gli spazi esterni, nel rispetto delle “Linee Guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Consiglio dei Ministri”, DPCM 17.05.2020 ALL.8, “ Linee Guida per la gestione in Sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid19”, DPCM 11.06.2020 all.8, Ordinanza 5.06.2020 n.30 e Ordinanza 12.06.2020 n.33 della Regione Umbria.

A cura del Settore Sociale del Comune di Bastia Umbra – in collaborazione con Coop Soc. Asad ( Ludoteca Comunale G.Rodari)