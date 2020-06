Chiama o scrivi in redazione

Le mascherine di comunità presso la sede della Protezione civile di Bastia Umbra

L

e mascherine di comunità hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni (come previsto dall’articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020). Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus Sars-CoV-2.

Ogni Cittadino può ritirare una sola volta. Per il ritiro si deve essere muniti del documento di identità. Se viene una persona diversa dal Cittadino deve portare in ogni caso il documento di identità dell’avente diritto.

Ecco il programma con giorni e orari:

sabato 27 giugno ore 8:30-13:00 e 15:00-19:00

domenica 28 giugno ore 8:30-13:00

lunedì 29 giugno ore 20:30-22:30

martedì 30 giugno ore 20:30-22:30

mercoledì 1 luglio ore 16:00-19:00

giovedì 2 luglio ore 20:30-22:30

venerdì 3 luglio ore 20:30-22:30

sabato 4 luglio ore 8:30-13:00 e 15:00-19:00

La distribuzione delle mascherine per i nati tra il 1945 e il 1955 completa il programma di consegna iniziata con i nati dal 1936 e per le categorie più a rischio o disagiate.