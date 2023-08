La festa dei Baglioni a Bastia Umbra, presenza storica

La festa dei Baglioni – Bastia Umbra si prepara ad accogliere una rievocazione storica di grande rilevanza con l’evento intitolato “Baglioni: Una Presenza Antica a Bastia Umbra.” In programma dal 25 al 27 Agosto 2023, l’evento promette di immergere i partecipanti in un viaggio affascinante attraverso il passato, con una serie di attività coinvolgenti tra convegni, mostre, spettacoli e tradizioni ispirate al Rinascimento.

La festa prenderà vita nel cuore del centro storico di Bastia Umbra e offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio la storia dei Baglioni, una famiglia nobiliare che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della regione. Il programma dettagliato dell’evento è pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età e interessi.

Venerdì 25 Agosto sarà inaugurato con un affascinante convegno sulla presenza storica dei Baglioni a Bastia Umbra. Il Prof. Alessandro Delpriori, esperto di storia locale, sarà il relatore di questa interessante discussione. A seguire, la prestigiosa Mostra della Ceramica, curata dalla Strada della Ceramica in Umbria, aprirà le sue porte presso la sala espositiva del Monastero. Gli appassionati potranno scoprire opere d’arte ceramiche che raccontano le tradizioni artistiche dell’epoca.

La serata sarà completata dallo spettacolo di danza moderna intitolato “Novilunio”, eseguito dalla compagnia di danza Free Fall Dance. Lo spettacolo, che inizia alle 21.30 presso la suggestiva piazzetta del Monastero Benedettino, promette di evocare emozioni e sensazioni legate alla presenza dei Baglioni nella storia del comune.

Sabato 26 Agosto si aprirà con il suggestivo Mercatino d’Epoca in via Garibaldi. Gli appassionati di storia avranno l’opportunità di esplorare oggetti antichi, libri, tessuti, e molto altro, tutti rappresentativi dell’epoca rinascimentale. La giornata sarà caratterizzata da momenti di scoperta e interazione, e culminerà con una degustazione gratuita di prodotti tipici rinascimentali in via Garibaldi alle ore 19.30.

La giornata si concluderà con un’accattivante proposta culturale: una visita guidata della chiesa di Santa Croce, guidata da Carlo Bizzarri. La visita, programmata dalle 21.00 alle 22.00, consentirà ai partecipanti di esplorare un luogo carico di storia e simbolismo.

Domenica 27 Agosto offrirà la possibilità di partecipare al Banchetto Rinascimentale, un’esperienza unica per rivivere l’atmosfera magica dell’epoca. Il banchetto si terrà presso i giardini della Rocca Baglioni a Bastia Umbra alle ore 20.30. La serata sarà accompagnata dalle note della Anonima Frottolisti, gruppo musicale che contribuirà a creare l’atmosfera autentica del Rinascimento. Il banchetto rappresenterà il culmine dell’evento, celebrando la cultura e le tradizioni di questo periodo storico.

L’iniziativa è stata possibile grazie al Comune di Bastia Umbra, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il patrocinio della Regione dell’Umbria. Durante la serata del banchetto, sarà distribuito un omaggio a tema rinascimentale a tutti gli ospiti partecipanti.

Gli appassionati di storia e cultura avranno inoltre l’opportunità di partecipare a una serie di attività e spettacoli durante tutto l’evento. Tra le tante proposte, spicca la Mostra dell’Arte Contadina, che permetterà ai visitatori di rivivere gli antichi oggetti della vita agricola e campestre, a cura del Centro Sociale Campiglione APS.

L’evento “Baglioni: Una Presenza Antica a Bastia Umbra” promette di regalare ai partecipanti un tuffo nel passato, trasportandoli in un’epoca affascinante e ricca di cultura. Per ulteriori dettagli e prenotazioni, è possibile contattare la Pro Loco di Bastia Umbra al numero 075 8018203/250/221. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica, celebrando la storia e le tradizioni di questa affascinante comunità.

