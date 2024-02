La prima volta a Bastia Classica con un quartetto d’archi

Il secondo appuntamento del Festival di musica classica promosso dal Comune di Bastia Umbra – assessorato alla Cultura, con la direzione artistica di Cristina Capano domenica 3 marzo alle ore 17:00 presso l’Auditorium Sant’Angelo (Via S. Angelo, 2) con ingresso libero.

Il Quartetto Klem è composto da Elena Pavoncello e Sofia Bandini violini, Carlotta Libonati viola e Lara Biancalana violoncello. In programma il Quartetto in do minore op. 18 n. 4 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto Kabardian” op. 92 di Sergej Prokofiev.

Il Quartetto nasce nel 2021 nell’ambito dei corsi di musica da camera della Scuola Internazionale di Musica Avos Project. È un gruppo eclettico ed eterogeneo formato da quattro giovani musiciste, tutte e quattro già appassionate di musica da camera. Attualmente frequentano il corso di quartetto d’archi del Quartetto Prometeo e di musica da camera all’Avos Project. Nonostante sia una formazione estremamente giovane, si è già esibita in stagioni come Promu – All for music, Max70 in Villa di Donato a Napoli, i Tramonti di Tinia di Avos Project, l’Etruria Musica Festival e l’Oratorio del Gonfalone di Roma. Recentemente il Quartetto Klem è risultato vincitore della 2ª edizione del Concorso per Quartetto d’Archi “Pietro Marzani” istituito dalla Filarmonica di Rovereto.

L’opening di questo concerto è affidato a Margherita Dispensa, giovane violinista del liceo Calvino di Città della Pieve. Margherita ricopre dal 2023 il ruolo di I^ violino di fila presso l’Orchestra Young dell’Accademia Santa Cecilia in Roma e contemporaneamente il ruolo di Spalla nell’Orchestra Giovanile del Trasimeno con la quale si è esibita nel 2020 come solista nel Concerto di Haydn per violino e orchestra. A Bastia ci farà ascoltare Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga dalla Partita n. 2 in re min per violino solo di Johann Sebastian Bach.

Prossimi appuntamenti sempre all’Auditorium Sant’Angelo ore 17.00, ingresso libero:

-10 marzo un duo femminile, Francesca Senatore alla viola e Francesca Bandiera al pianoforte con musiche di Bruch, Schumann e Brahms mentre Alessio Sinagra, pianista studente al Conservatorio Morlacchi di Perugia eseguirà nell’opening al concerto musiche di Bach e Chopin.

– 17 marzo, il recital di un altro giovane talentuoso, Riccardo Gagliardi, pianista e direttore d’orchestra che propone un programma con musiche di Scarlatti, Mozart, Schumann e Chopin. L’opening è affidato alla studentessa più giovane in cartellone, Matilde Formentelli del Conservatorio Morlacchi di Perugia che eseguirà musiche di Bach, Chopin e Liszt.