Bastia Classica: Debutto Eccezionale con il Quartetto Klem e una Serie di Concerti Imperdibili

Il Quartetto Klem, composto da Elena Pavoncello e Sofia Bandini ai violini, Carlotta Libonati alla viola e Lara Biancalana al violoncello, è emerso nel 2021 nel contesto dei corsi di musica da camera della Scuola Internazionale di Musica Avos Project. Nonostante la loro giovane età, le quattro talentuose musiciste hanno già lasciato il segno in prestigiosi eventi musicali come Promu – All for music, Max70 in Villa di Donato a Napoli, i Tramonti di Tinia di Avos Project, l’Etruria Musica Festival e l’Oratorio del Gonfalone di Roma. Recentemente, il Quartetto Klem ha ottenuto il riconoscimento come vincitore della 2ª edizione del Concorso per Quartetto d’Archi “Pietro Marzani” promosso dalla Filarmonica di Rovereto.

Il Comune di Bastia presenta il secondo appuntamento del Festival di musica classica, con il Quartetto Klem in un’emozionante esibizione il 3 marzo all’Auditorium Sant’Angelo

Bastia Classica – Il concerto si aprirà con l’esibizione di Margherita Dispensa, giovane violinista del liceo Calvino di Città della Pieve. Margherita, attualmente I^ violino di fila nell’Orchestra Young dell’Accademia Santa Cecilia a Roma e Spalla nell’Orchestra Giovanile del Trasimeno, presenterà un’eclettica selezione dalla Partita n. 2 in re min per violino solo di Johann Sebastian Bach.

Calendario:

10 marzo: Un duo femminile straordinario con Francesca Senatore alla viola e Francesca Bandiera al pianoforte, accompagnati dall’apertura del pianista Alessio Sinagra, studente al Conservatorio Morlacchi di Perugia, con musiche di Bruch, Schumann e Brahms.

17 marzo: Un recital di Riccardo Gagliardi, giovane talentuoso pianista e direttore d'orchestra, con l'apertura della giovanissima Matilde Formentelli del Conservatorio Morlacchi di Perugia, eseguendo brani di Scarlatti, Mozart, Schumann, Chopin e Liszt.

L’Auditorium Sant’Angelo sarà la cornice di queste straordinarie performance alle ore 17.00, con ingresso libero, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nella bellezza della musica classica. Bastia Classica continua a regalare al suo pubblico un Festival straordinario, celebrando la grandezza della musica attraverso giovani talenti e repertori eclettici.