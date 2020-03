Al via la XVI edizione de il Palio incontra la scuola

È giunto alla sedicesima edizione il concorso “Il Palio incontra la Scuola”, nato con l’obiettivo di incentivare la creatività e la partecipazione al Palio de San Michele di Bastia Umbra nelle giovani generazioni. Il concorso, promosso dall’Ente Palio, è rivolto a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della provincia di Perugia.

Il premio Il Palio incontra la Scuola è rivolto agli studenti delle Scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I grado della provincia di Perugia, che potranno, singolarmente o in gruppo, inviare un elaborato inedito secondo le seguenti sezioni e temi:

1a sezione:

Scuola dell’infanzia (III anno) e della Scuola primaria (classi I, II, III, IV e V): “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio”

2a sezione:

Scuola secondaria di I grado:

“Disegna lo Stendardo del Minipalio ”

Il termine per la presentazione di tutti gli elaborati è fissato entro, e non oltre, il 15 maggio 2020 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: “Il Palio incontra la Scuola” c/o L’Arredamento 2P – Via Insula Romana, 7 – 06083 – Bastia Umbra (PG)

I soggetti interessati potranno partecipare con un solo elaborato individuale o di gruppo.

Gli elaborati finalisti (dal primo al terzo) della 1a e 2a sezione saranno automaticamente incamerati nell’Archivio Storico del Palio. I lavori presentati potranno essere recuperati entro, e non oltre, il 30 giugno 2020. Trascorso tale periodo anche questi saranno conservati nell’Archivio Storico del Palio.

Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria tecnica della 1° e 2° sezione del Palio incontra la Scuola, composta dai seguenti undici membri:

Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

Coordinatore dell’Ente Palio : Alioscha Menghi

Vice capitani dei quattro Rioni: Fabio Marconi (Moncioveta), Lorenzo Cetra (Portella), Michela Vaccai (San Rocco) e Matteo Battistini (Sant’Angelo).

Docenti di Scuola primaria e secondaria di I grado: Pamela Gareggia, Federica Lungarotti e Valentina Rinaldi.

Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento della Giuria: Teresa Morettoni.

La premiazione si terrà a Bastia Umbra nel mese di maggio/giugno 2020 e comunque entro, e non oltre, la chiusura dell’anno scolastico in corso.

Il montepremi in denaro è di € 500,00 (cinquecento) così suddiviso:

1 a sezione: primo classificato € 200,00 (duecento);

2a sezione: primo classificato € 300,00 (trecento).

Inoltre, a ciascun vincitore sarà consegnato un attestato di merito e assegnata una copia del volume Palio de San Michele. 50 anni di passione.

Il Regolamento completo è la scheda di partecipazione sono presenti sul sito internet www.paliodesanmichele.it e sulla pagina facebook: Ente Palio de San Michele.