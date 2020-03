Contagio da Coronavirus, paura da Covid 19, primo positivo a Bastia

C’è una prima positività al test del Coronavirus a Bastia Umbra. La conferma arriva da ambienti istituzionali, ma anche sanitari. Di fatto sappiamo che si tratta di una persona di una 40ina d’anni, coniugata e genitore. Da quanto apprendiamo sembra che questa persona stava male da una ventina di giorni e che ora sia ricoverata in terapia intensiva in uno degli ospedali attrezzati per le infezioni da Covid-19.

La voce circolava in città già da alcuni giorni e ora, in una qualche misura siamo riusciti, a saperne qualche cosa di più. Da quanto apprendiamo nei giorni precedenti questa persona si sarebbe recata al Nord per questioni di lavoro.

E in città circolava anche la voce che un dottore fosse malato e invece non era vero affatto..: “Sto benissimo – afferma il medico, rassicurando così i suoi numerosi mutuati -. In questi giorni non sono venuto in ambulatorio in quanto non avevo gente ed è probabile che questo abbia allarmato le persone“.

Il Sindaco Paola Lungarotti aggiorna la cittadinanza di Bastia Umbra sulla situazione Covid- 2019: “In data odierna ho ricevuto comunicazione dall’autorità sanitaria che è ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia un paziente affetto da patologia respiratoria da Coronavirus residente nel Comune di Bastia Umbra. Sono stati sottoposti a tampone oro – faringeo i contatti stretti familiari che sono al momento asintomatici in isolamento cautelativo. A tal proposito, al fine di agire tempestivamente e secondo la normativa indicate, ho disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale, il massimo organo di protezione civile, in collaborazione con tutti gli enti preposti.

Pertanto invito tutta la cittadinanza alla massima serenità e contestualmente a rispettare i comportamenti indicati dal Ministero della Salute. La situazione viene continuamente monitorata e sono in costante contatto con le autorità competenti. In questi casi la collaborazione di tutti è fondamentale, quindi occorre continuare a seguire e rispettare le indicazioni di igiene già divulgate. Se dovessero arrivare ulteriori comunicazioni sarà mia premura tenervi informati. Invito tutti i Cittadini a consultare il sito istituzionale www.comune.bastia.pg.it la sezione dedicata al Covid – 2019 per maggiori informazioni sulle procedure precauzionali da seguire”.

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS

In seguito all’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, alla luce delle nuove disposizioni ministeriali, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 , ricorda le misure adottate:

sospensione fino al 15 marzo dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’Università Libera, dell’Aula studio universitaria presso il Centro Fieristico, della Scuola di Musica, della Ludoteca e della Biblioteca Comunale; la frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, compresa l’Università e le Istituzioni di Alta Formazione, Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza con la possibilità di svolgimento delle attività a distanza. Si è provveduto inoltre alla chiusura dei locali della Biblioteca Comunale “Alberto La Volpe” e della Ludoteca Comunale “Gianni Rodari” sempre fino al 15 marzo; Inoltre fino al 3 Aprile:

sospensione di tutte le attività sociali e culturali organizzate da e per conto dell’Amministrazione Comunale; i Congressi, riunioni e meeting, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra le persone;

sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Lo sport di base, attività motorie in genere svolte all’aperto ovvero in piscine, palestre e centri sportivi di ogni tipo sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire la distanza di almeno 1 metro. Il Dpcm del 4 marzo non porta alla chiusura degli impianti sportivi ma richiama le società e le associazioni sportive ad un’attenta valutazione e alla puntuale applicazione delle misure di cui al Decreto, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, articolo 1 comma C.

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Accesso a tutti gli Uffici Comunali previo appuntamento telefonico, ove possibile utilizzare, per i contatti con gli uffici, gli strumenti telematici presenti sul sito www.comune.bastia.pg.it ;

Si ricorda inoltre a tutta la cittadinanza il numero verde attivato dalla Regione 800636363 dalle 8.00 alle 20.00. Dalle 20.00 il numero 1500 attivato dal Ministero della Salute.

Alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepressi si consiglia di non uscire dalle abitazioni, se non strettamente necessario. Inoltre i pazienti anziani con più di 75 anni di età, o con più di 65 anni ma affetti da patologie croniche, possono chiedere di farsi consegnare a casa i farmaci gratuitamente. Il numero verde da chiamare è 800189521, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30.

Si raccomanda a tutti i cittadini di fare riferimento per ogni informazione al sito www.comune.bastia.pg.it sezione “Nuovo Coronavirus Informazioni per la cittadinanza”.

Ricordiamo le misure igienico-sanitarie dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di prevenire la diffusione del virus:

1) lavarsi spesso le mani

2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona

3) tossire o starnutire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Se non si ha a disposizione un fazzoletto usare la piega del gomito

4) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro

5) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri anche durante l’attività sportiva

6) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

7) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

8) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

9) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool

10) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.