È il turno del Rione Moncioveta in scena con “L’apparenza in…glassa”

È il turno del Rione Moncioveta in scena questa sera, venerdì 22 settembre, con la terza sfilata in programma della 61a edizione del Palio de San Michele: “L’APPARENZA IN…GLASSA”.

Prosegue con grande successo anche la 12a edizione del concorso fotografico “Palio… il dietro le quinte”. Sabato 23 settembre il Rione Portella chiuderà le sfilate con “IL CONDOMINIO”.

Dopo la sfilata del rione San Rocco con “A ME MÌ!”, ieri sera è stato il turno del rione Sant’Angelo che ha sfilato davanti ad una platea delle grandi occasioni con “CATABASI”.

Questa sera, venerdì 22 settembre, sarà la volta del rione Moncioveta, capitanato da Michele Betti che porterà in scena “L’APPARENZA IN…GLASSA”.

In attesa della sfilata, Michele Betti, racconta le sue sensazioni dopo un anno da comandante del rione:

“Le sensazioni sono molto positive anche perché non era facile ripartire dopo il triste epilogo dello scorso anno. Invece ci siamo uniti ancora di più, abbiamo reagito in maniera positiva con volontà e tanta, tanta voglia di riscatto. Per quello che riguarda me che posso dire? Ogni anno che si cresce dentro alla festa si acquisisce maturità, consapevolezza ma… l’emozione resta sempre la stessa. Sia per la sfilata, per i giochi e per la lizza che verrà. Ma credo che sarà così anche tra vent’anni se dovessi essere capitano del mio splendido rione.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Moncioveta ha dimostrato nel tempo di essere un marchio di garanzia. Sono convinto che anche questa sera porteremo in piazza uno spettacolo degno di nota. Fremo dalla voglia di vedere le scene che il gruppo sfilata ha realizzato dopo mesi di grande lavoro e dedizione. Non vedo l’ora di emozionarmi con loro per sospingerli verso il traguardo più importante: fare e dare spettacolo. Quindi… Forza ragazzi! Forza Moncioveta… SEMPRE!”

TRAMA SFILATA: L’APPARENZA IN…GLASSA

“Immaginatevi una pasticceria, piena di aromi, sapori ed ingredienti diversi… con una moltitudine di biscotti unici nella loro diversità, che aspettano solo di essere scelti. Ma cosa succederebbe se nei biscotti si insinuasse il dubbio che il non essere scelti dipenda da loro stessi… dall’essere “sbagliati”? Questa storia parla di biscotti tanto quanto parla di noi. Pronti a sgretolarci come pasta frolla non appena una piccola crepa o dubbio si insinua in noi. E allora, in questa logica dove “l’abito fa il monaco”, quello che solo conta è nascondere le nostre debolezze, ricoprire di glassa le nostre crepe e insicurezze per essere scelti, apprezzati e quindi comprati. Ma a che prezzo? Riusciranno i nostri biscotti a trovare quel coraggio necessario per compiere un atto rivoluzionario?”

Nel frattempo prosegue con grande successo la 12a edizione del concorso fotografico “Palio… il dietro le quinte”. Il concorso, iniziato il 1 settembre, è ormai una tradizione che da molti anni arricchisce la nostra Festa a Bastia. Ricordiamo che a questo concorso possono partecipare tutti, professionisti e non, e le foto possono essere scattate anche con il cellulare. Le iscrizioni sono ancora aperte e sarà possibile presentare il proprio lavoro venerdì 22 e sabato 23 settembre presso la l’Auditorium Sant’Angelo dalle ore 19 alle 21.

La giuria tecnica è composta da fotografi di fama nazionale: Roberto Lolli, Giulio Fratticioli, Attilio Gagliardi.

BIOGRAFIE:

Roberto Lolli

Nel vasto panorama della fotografia contemporanea, Roberto Lolli si distingue come una figura eclettica, che ha attraversato varie sfere della comunicazione e dell’arte visiva grazie a vent’anni di esperienza in un’agenzia pubblicitaria umbra di prestigio, T&RB Group. Oltre al suo lavoro nell’agenzia pubblicitaria, Roberto Lolli condivide la sua passione per la fotografia attraverso i social network, in particolare Instagram.

Nel 2021 è stato autore di una mostra fotografica personale “Trasimenù”, in cui ha dato una propria interpretazione visiva dei piatti più tipici del lago Trasimeno, con il fine di promuovere il territorio e destinare in beneficienza i proventi della vendita delle opere esposte. Oggi, Roberto Lolli è onorato di far parte della giuria di questo concorso fotografico, nel contesto del Palio De San Michele. Il suo occhio critico contribuirà a identificare le fotografie più meritevoli.

GIULIO FRATTICIOLI

Giulio Fratticioli fa parte della quarta generazione di una delle ultime attività storiche fotografiche in Italia, una famiglia che ha custodito l’arte dell’immagine fin dal tardo 1800. Durante il suo percorso professionale, ha avuto l’onore di essere un fotografo accreditato presso importanti eventi come Umbria Jazz, Cioccola-To, Eurochocolate e ha collaborato con aziende prestigiose come Wind, Audi, Quattro Ruote, MotoGP e Ferrari. Inoltre, ha ottenuto la certificazione Google Maps | BV, Street View | Trusted ed ha partecipato a EXPO2015. La sua specializzazione si concentra sulla fotografia HDR per interni e panoramica, cerimonie, eventi, fotografie storiche. Nel 2011, una delle sue fotografie è stata selezionata come copertina dell’album “Shape Shifter” di Carlos Santana. La sua grande passione per la fotografia l’ha portato a vivere e a condividere il meraviglioso mondo delle immagini e delle storie che esse raccontano. Oggi svolge il suo lavoro sul rinnovato negozio in centro a Perugia.

ATTILIO GAGLIARDI

Fotografo professionista dal 1999, storico collaboratore della rivista Fotografare, ha realizzato oltre venti reportage dall’estremo oriente all’Africa centrale e meridionale. Da anni attivo nel mondo della

moda, ha fotografato per molti dei più prestigiosi marchi della moda italiana.

PREMI

Il 1° Premio è un buono da 400 euro B.A. – Assegnata dalla Giuria Tecnica

Il 2° Premio è un buono da 200 euro B.A. – Assegnata dalla Giuria Tecnica

Il Premio Giuria Popolare è un buono da 100 euro B.A.

LINK

SCHEDA D’ISCRIZIONE

REGOLAMENTO

LOCATION

La Mostra Fotografica sarà allestita dal 25 al 29 Settembre presso l’Auditorium Sant’Angelo dalle ore 18.00 alle ore 23.00

VINCITORI

I Vincitori saranno proclamati giovedì 28 settembre durante l’assegnazione della 61a edizione del Palio de San Michele

La giuria tecnica delle sfilate 2023 è composta da personalità di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo – Presidente di Giuria), Alessandra Mortelliti (attrice, scrittrice, regista), Anna Tangredi (attrice), Ivan Castiglione (attore), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

Domani sera, sabato 23 settembre, sarà invece il turno del Rione Portella in scena con la sfilata “IL CONDOMINIO”