Moncioveta apre le sfilate del Palio con “Quando non soffia il vento”

Bastia Umbra, il rione debutta con la sua visione scenica. Attesa per Portella

Il Rione Moncioveta inaugura ufficialmente le sfilate della 63ª edizione del Palio de San Michele con lo spettacolo “Quando non soffia il vento”, previsto in Piazza Mazzini a Bastia Umbra nella serata di sabato 20 settembre alle ore 22. L’apertura dell’evento, che rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione, segue la cerimonia di Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli, tenutasi la sera precedente, che ha dato il via alla nuova edizione del Palio.

Parallelamente è iniziata anche la gara gastronomica, completamente rinnovata, che quest’anno prende il nome di “4 Ristoranti in Taverna”, promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra. Il format, ispirato a quello televisivo, coinvolge le quattro taverne dei rioni, offrendo menù a base di prodotti locali e proposte culinarie che spaziano dal bio al vegetariano fino alle opzioni per celiaci. L’obiettivo resta quello di valorizzare ogni rione, pur prevedendo un unico vincitore che verrà premiato nella serata conclusiva, subito prima della partenza della Lizza di domenica 28 settembre.

Le Taverne Rionali si confermano così punto di incontro tra gastronomia, socialità e intrattenimento, capaci di richiamare migliaia di persone ogni sera. A rendere speciale l’atmosfera sono anche spettacoli, animazioni e musica dal vivo che trasformano Bastia Umbra in un centro pulsante di festa popolare.

Giuria di livello nazionale per le sfilate

Grande attesa anche per la valutazione della giuria tecnica delle sfilate, composta da nomi di rilievo del panorama artistico nazionale:

Alberto Bassetti, scrittore teatrale e regista, presidente della giuria

Anna Tangredi, attrice

Alessandro Chiti, scenografo teatrale

Gilberto Scaramuzzo, autore e regista

Rosario Galli, scrittore e attore

Giorgio Cantarini, attore di cinema e televisione

Il debutto del capitano Panzolini

La vigilia della sfilata è stata segnata anche dalle emozioni raccontate da Aurora Panzolini, al suo primo Palio nelle vesti di Capitano di Moncioveta. «Questa sera non sento tensione, sarò immersa nella mia comunità», ha dichiarato, spiegando di aver già vissuto il momento più intenso nella cerimonia inaugurale. Panzolini, che sarà anche parte della rappresentazione, ha sottolineato l’importanza della fiducia reciproca e il simbolo centrale del cuore rosso pulsante, emblema del rione. «Metteremo in piazza tutta la nostra energia. Forza ragazzi, forza Moncioveta», ha concluso.

Trama della sfilata

“Quando non soffia il vento” è ambientata nel deserto e sviluppa un racconto simbolico sulla capacità di affrontare i cambiamenti. La sabbia, spinta dal vento, diventa metafora di resilienza e trasformazione. Il messaggio invita a riconoscere che la vita è mutamento continuo e che resistere ad esso significa rischiare di smarrirsi, mentre abbracciarlo porta nuova vitalità. L’impatto visivo, basato su luce, movimento e metamorfosi, punta a trasmettere una forte carica emotiva al pubblico.

Il programma continua

Dopo il debutto di Moncioveta, domani sera, domenica 21 settembre, sarà il turno del rione Portella con la sfilata “Quor Code”. L’attesa cresce anche per le altre serate che porteranno in scena gli spettacoli dei rioni Sant’Angelo e San Rocco, fino alla conclusione del Palio con la Lizza e la premiazione finale.