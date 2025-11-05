Settimana intensa al Cinema Esperia tra emozioni e impegno

Iren-Teha, 2,6 mld investimenti per le materie prime critiche RIMINI (ITALPRESS) – L’Italia potrebbe coprire fino al 66% del proprio fabbisogno di materie prime critiche con un investimento mirato di 2,6 miliardi di euro nella filiera del riciclo. E’ quanto emerge dal Rapporto Strategico “La geopolitica delle materie Prime Critiche: le opportunità del Piano Mattei e dell’urban mining per la competitività industriale in Italia”, […]

Gasperini “In Europa è sempre dura, chi sta bene gioca” Il tecnico giallorosso non pensa al turnover per la sfida di Glasgow

Ascani “Dal Governo una manovrina che segna crescita zero” ROMA (ITALPRESS) – “La legge di bilancio è una manovrina: 18 miliardi non si vedevano dai tempi dell’austerità, quella vera, ma qui usciamo dal Pnrr e dovremmo essere in una fase espansiva. Questa manovra segna crescita zero, ci arrendiamo all’idea che dopo la mole di risorse del Pnrr arrivate grazie ad altri governi ora si […]

Galloppa “Cerco di portare entusiasmo alla Fiorentina” Il tecnico ha annunciato che in casa del Mainz in Conference giochera' Martinelli in porta.

Pubblico impiego, Meloni “Sul rinnovo dei contratti manteniamo gli impegni” "Firmato il rinnovo di due importanti contratti pubblici: enti locali e scuola", così la premier Giorgia Meloni

Confagricoltura, a Ecomondo le sfide per il futuro della filiera RIMINI (ITALPRESS) – La sfida di allineare sostenibilità e competitività del settore agroalimentare è stata al centro dei lavori di Confagricoltura a Ecomondo. “Oggi più che mai – afferma all’Italpress Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura – abbiamo bisogno di un’agricoltura capace di guardare alla tutela dell’ambiente e di preservarlo, ma soprattutto in grado di garantire […]

Mattarella “Necessarie nuove competenze per fronteggiare minacce alla pace” ROMA (ITALPRESS) – “La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – che abbiamo celebrato ieri ad Ancona – ricorda, oltre alla vittoria che pose fine alla prima Guerra mondiale, tutti coloro che hanno dispiegato il proprio impegno al servizio della Patria e, particolarmente, i tanti che vi hanno perso la vita. Ne sono testimoni […]

Scuola, Valditara “Firmato contratto 2022-2024 con ulteriori aumenti” ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato siglato il contratto 2022-2024 per il personale scolastico. E’ un risultato storico: per la prima volta nella scuola italiana garantiamo continuità contrattuale e ci sono tutte le premesse per chiudere il più presto possibile anche quello del triennio 2025-2027. Con la firma di quest’ultimo si raggiungerebbe un traguardo senza precedenti: […]

Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi, nasce il Blue Economy Monitor MILANO (ITALPRESS) – Il capitale naturale blu e la mobilità sostenibile sono al centro delle due ricerche del Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e SDA Bocconi School of Management presentate oggi a Milano. L’Osservatorio promosso dal Gruppo guidato da Carlo Messina nasce con l’obiettivo di analizzare i diversi aspetti dell’economia del mare e di […]