Settimana intensa al Cinema Esperia tra emozioni e impegno

Storie potenti, animazione e solidarietà sul grande schermo
Luc Besson torna con una sontuosa reinterpretazione del celebre vampiro in Dracula – L’amore perduto, un’opera visivamente opulenta che esplora il tormento dell’eternità e la nostalgia dell’amore. L’ingresso è consentito ai maggiori di 14 anni, previa verifica dell’età.
Paolo Virzì sorprende con Cinque Secondi, un film intenso e privo della sua consueta leggerezza, dove Valerio Mastrandrea interpreta un padre alle prese con le fragilità del ruolo genitoriale. Un’opera che scava nel cuore delle relazioni familiari.
Con La vita va così, Riccardo Milani porta sullo schermo la vera storia di Efisio Marras, pastore sardo che si oppose con tenacia alla speculazione edilizia. Il cast, composto da volti noti come Abatantuono, Raffaele e Baglio, restituisce con autenticità la forza di una battaglia per la terra e la dignità.
Per le famiglie, Scirocco e il Regno dei Venti offre un viaggio animato tra magia e avventura. Sabato 8, il film sarà accompagnato da un laboratorio creativo per bambini, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.
La solidarietà trova spazio con la serata benefica dedicata a Hind Rajab, la cui voce sarà protagonista di un evento il cui ricavato andrà a sostegno di Emergency.
Infine, Il mio cammino di Bill Bennet racconta la trasformazione di un uomo anziano che, affrontando il Cammino di Santiago, riscopre se stesso. Dopo la proiezione, il pubblico potrà partecipare a un incontro e a escursioni in Umbria, per condividere riflessioni e esperienze.
Il Cinema Esperia si conferma luogo di cultura, emozione e incontro, dove ogni proiezione diventa occasione di scoperta e dialogo.
