Riqualificazione a Ospedalicchio, via libera al progetto urbano

Un milione di euro per restituire identità e vivibilità alla piazza

Con l’approvazione della Delibera n. 286 del 28 ottobre 2025, la Giunta comunale di Bastia Umbra ha dato il via libera al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la trasformazione del centro storico di Ospedalicchio, con un investimento complessivo di 999.800 euro. Il comunicato ufficiale, diffuso dall’Amministrazione comunale, sottolinea come l’intervento sia frutto di un cofinanziamento tra Regione e Comune, e rappresenti un tassello fondamentale nel disegno di rigenerazione urbana che coinvolge l’intero territorio.

L’area interessata è Piazza Buozzi, cuore pulsante della frazione, che tornerà a essere luogo di incontro e memoria collettiva. Il progetto prevede la ristrutturazione del sagrato della Chiesa di San Cristoforo, con l’impiego di pietra naturale per la pavimentazione, il potenziamento delle zone pedonali, la creazione di nuove aree verdi, l’installazione di un moderno impianto di illuminazione, il rifacimento dei sottoservizi e la conservazione dei parcheggi nella zona ovest della piazza.

L’intervento, come evidenziato nel comunicato stampa del Comune di Bastia Umbra, è stato preceduto da un dialogo diretto con i residenti di Ospedalicchio, volto a raccogliere esigenze e visioni condivise. Questo confronto ha permesso di delineare un progetto che rispetta la vocazione storica del luogo e ne valorizza la funzione sociale.

Il sindaco Erigo Pecci, nel corso della presentazione, ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di restituire alla comunità uno spazio vivo, capace di favorire relazioni, aggregazione e qualità urbana, in linea con la strategia di riqualificazione diffusa già avviata nel capoluogo e nelle altre frazioni.

Il progetto, che si inserisce in un più ampio piano di valorizzazione dei borghi, mira a rafforzare il senso di appartenenza e a rilanciare l’identità locale attraverso interventi concreti e condivisi. La piazza, da sempre punto di riferimento per la vita sociale del paese, sarà così rinnovata nel rispetto della sua storia, ma con uno sguardo rivolto al futuro.