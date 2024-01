UmbriaCON Bastia si trasforma nel regno dei fumetti e dei giochi

Nel cuore di Bastia Umbra, il Centro Fiere si trasforma in un magico regno del fantastico il 20 e 21 gennaio, ospitando per la prima volta il grande Festival Comics & Games, denominato UmbriaCON. Un’esperienza straordinaria che coinvolgerà giovani e meno giovani in un mondo di creatività, immaginazione e originalità, celebrando il fumetto e i giochi in tutte le loro forme e linguaggi.

Il Festival in Dettaglio:

Il programma di UmbriaCON è stato sapientemente progettato per offrire un’ampia gamma di attività, intrattenimento e opportunità di interazione. Gli oltre 54 ore di eventi comprendono panel, discussioni, conferenze e corsi tenuti da esperti del settore, artisti e creatori. Dai fumetti ai giochi da tavolo, dai videogiochi alle performance dal vivo, UmbriaCON abbraccia tutto ciò che è legato al fantastico.

Spettacoli e Intrattenimento:

Quattro palchi saranno dedicati a spettacoli dal vivo, concerti e performance cosplay. Artisti rinomati, come Himorta, condivideranno le loro abilità, mentre gli editori di fumetti presenteranno le loro ultime opere nell’Area Fumetti. Gli amanti dei giochi di carte troveranno la loro dimensione in un’area dedicata, con tornei imperdibili.

L’Area VideoGames e Simulatori offrirà esperienze immersive per gli appassionati di videogiochi, mentre gli amanti dei mattoncini potranno esplorare l’Area Mattoncini, dedicata a costruzioni creative e mostre di LEGO. Concerti dal vivo, inclusi eventi speciali come il concerto di Cristina D’Avena, renderanno l’atmosfera del Festival ancora più memorabile.

Coinvolgimento del Comune di Bastia Umbra:

Il Comune di Bastia Umbra non sarà da meno, partecipando attivamente con tre iniziative di rilievo. Gli studenti avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente, e il Comune personalizzerà una panchina nei Giardini Lucio Castellini Camacho per lasciare un contributo artistico in onore del Festival. Uno spazio espositivo sarà dedicato alle attività del Comune, promuovendo le iniziative culturali e inclusive del territorio bastiolo.

Il Sindaco Paola Lungarotti commenta: “La ripresa post-covid delle attività del Centro Fiere ha visto il nostro Comune partecipare attivamente agli eventi fieristici. Non solo come fruitori, ma come partner proattivi, consapevoli del grande potenziale che il Centro fieristico riverbera nel nostro territorio. Un ringraziamento speciale va agli artisti locali che, attraverso la street art, rendono Bastia sempre più terra di graffiti, facendola conoscere in tutta Italia e nel mondo.”

Conclusione:

UmbriaCON promette di essere un evento epocale, unendo la comunità di Bastia Umbra in un’esperienza straordinaria di fumetti, giochi e creatività. Una celebrazione del fantastico che rimarrà impressa nella memoria di tutti i partecipanti.