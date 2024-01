Prolungata chiusura di Via Ignazio Silone nella zona della Rivierasca

Prolungata chiusura – È arrivato il momento di affrontare con serietà una questione che incide profondamente sulla vita quotidiana della nostra città: la prolungata chiusura di Via Ignazio Silone nella zona della Rivierasca.

Nonostante alcuni interventi positivi come la nuova rotatoria, il cantiere sembra essersi trasformato in un’enigmatica entità autonoma, causando disagi e ostacoli alla nostra comunità.

Mentre la viabilità dovrebbe essere stata migliorata, la strada rimane chiusa, causando traffico nel centro storico e ostacolando l’accesso dalla parte Est. Questo non è solo un problema strategico (manca lo sfogo di collegamento a parte della zona industriale/commerciale), ma una complicazione per chi sfruttava quella direttrice per evitare il traffico del centro storico.

È giustificato chiedersi se questa prolungata chiusura sia dovuta a necessarie attività o a una strategia elettorale della destra bastiola, sfruttando la situazione per guadagnare consensi futuri? Siamo cittadini consapevoli e non possiamo rimanere prigionieri di un’amministrazione che sembra non preoccuparsi delle nostre esigenze.

Approfittiamo di questo periodo elettorale per esigere un cambiamento concreto e immediato, un cambio di passo urgente. Chiediamo con forza la riapertura immediata di Via Ignazio Silone, senza ulteriori ritardi o interferenze per interessi di parte. I cittadini meritano rispetto e una gestione oculata delle questioni che influenzano la nostra quotidianità. Lavoriamo per una Bastia Umbra migliore, dove l’interesse dei cittadini torna al centro delle decisioni che plasmano il nostro futuro.

Segreteria PD Bastia Umbra

Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra