Campionato pallavolo serie C femminile 10° giornata

Abita Infissi Bastia vince a Chiusi ed è sola in testa

Alla ripresa del campionato di serie C femminile di pallavolo dopo le festività, scontro al vertice della classifica tra Abita infissi Bastia e C.M.E. Vitt. Chiusi in terra toscana e la formazione bastiola ne esce vittoriosa per 2-3 al termine di una bella e vibrante partita con i seguenti parziali: 25-21, 20-25, 24-26, 25-18, 8-15. Subito equilibrio in campo con le due formazioni che si alternano avanti nel punteggio. Il gioco è di alto livello ed il pubblico gradisce.

La squadra di casa trova il guizzo nel finale per portarsi avanti nei parziali. Abita Infissi Bastia che non demorde e riparte bene. Chiusi cerca di mantenere il passo ma le ospiti dimostrano determinazione e concentrazione da vendere e così ben presto impattano.

Terzo set equilibrato con le due formazioni che provano la fuga subito riprese, nel finale le toscane sembrano prevalere e si portano sul 23-20. Bastia con freddezza glaciale non si perde d’animo e recupera fino alla vittoria del parziale ai vantaggi.

La padrone di casa nel quarto parziale, dopo una fase equilibrata si portano avanti, Bastia reagisce ma l’inerzia del set è in favore di Chiusi che rimanda il verdetto al tie break.

Quinto set a senso unico con l’Abita Infissi Bastia che gioca bene e va avanti fino al 7-3, Chiusi si riporta in parità 7-7 ma è Bastia avanti al cambio di campo 8-7. Nella seconda parte del tie break c’è solo una squadra in campo l’Abita Infissi Bastia che domina e chiude a proprio favore, tra l’entusiasmo dei tifosi bastioli al seguito.

Con questa vittoria la squadra del presidente Fabio Coraggi si porta da sola in testa alla classifica dimostrando di essere una formazione tosta ed equilibrata capace di esprimere una bella pallavolo e che può giocarsela con tutti.

Il prossimo turno sarà l’ultima gara del girone di andata con l’Abita Infissi Bastia che giocherà in casa contro la Graficonsul San Mariano. La partita si giocherà Sabato 20 Gennaio alle ore 20.00 presso la palestra comunale di Pierantonio, gara in cui le ragazze bastiole sono chiamate a confermare il primato in classifica.

C.M.E. Vitt. Chiusi: Monti 26, Corselli 18, Distante 10, Tosoni 6, Tamagnini 6, Valdambrini 1, Giannotti (L1), Manchicchi, Barbanera (L2) NE: Mezzanotte, Garofani, Merluzzo, Ceccarini. All. Pippi Emanuele.

Abita Infissi Bastia: Mazzasette 18, Zampini 16, Pero 14, Spacci 9, Gierek 7, Censi 7, Mussini 4, Nofri Onofri 3, Rota (L1), NE: Torrisi, Rellini, Coraggi (L2), Boschetti. All. Cacciatore Michele 2° allenatore Dionigi Alberto.

C.M.E. Vitt. Chiusi: (Bs 8, Bv 4, muri 4)

Abita Infissi Bastia: (Bs 8, Bv 8, muri 9)