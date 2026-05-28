Festa di Quartiere Mezzomiglio unisce la comunità locale

Un omaggio alla memoria tra le strade di Bastia Umbra lunedì

Martedì 2 giugno, la città di Bastia Umbra accoglie la prima edizione della Festa di Quartiere Mezzomiglio. L’evento, che avrà inizio a partire dalle ore 11:00, trasformerà i giardini di via Irlanda in un centro pulsante di attività, socialità e condivisione.

Il debutto della manifestazione a Bastia Umbra

L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di residenti ed ex abitanti del quartiere, determinati a valorizzare il territorio e a rinsaldare i legami tra le generazioni che hanno vissuto e vivono questa specifica porzione di tessuto urbano.

Un ricordo speciale per la comunità

Il cuore pulsante dell’evento è il desiderio di onorare la figura di Luigi Freddio, noto a tutti come Gigino. Personaggio profondamente legato alla storia del quartiere e mancato prematuramente alcuni anni fa, Gigino viene ricordato dai promotori come un simbolo di coesione. Attraverso questa giornata celebrativa, gli organizzatori intendono mantenere vivo il suo ricordo in un clima di gioia collettiva, coinvolgendo chiunque desideri partecipare a un momento di aggregazione sincera e spontanea.

Attività e socialità per tutti i partecipanti

Il programma della giornata si preannuncia ricco di occasioni di incontro, a cominciare dal pranzo conviviale aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale saranno servite specialità ispirate alla tradizione gastronomica locale. Il pomeriggio proseguirà con un fitto calendario di appuntamenti ludici pensati per soddisfare ogni età. Sono previsti tornei di bocce, sfide a briscola e gare di calcio dedicate ai più giovani, trasformando l’area dei giardini in un palcoscenico di svago e sana competizione sportiva.

Riqualificazione degli spazi pubblici

Oltre all’aspetto puramente ricreativo, la manifestazione rappresenta un impegno concreto per il miglioramento dell’area. I promotori hanno intrapreso diverse azioni di manutenzione ordinaria nei giardini di via Irlanda, dedicandosi alla pulizia degli spazi comuni e al ripristino di alcune strutture fondamentali per la vita all’aperto. Tra gli interventi principali figurano la sistemazione del campo da bocce, un gesto che sottolinea l’intenzione di garantire un futuro più funzionale e accogliente per gli spazi di quartiere, facilitando così ulteriori occasioni di ritrovo costante nel corso dei prossimi mesi.

Lo sviluppo del quartiere e il sostegno dei partner

Mezzomiglio ha rappresentato, fin dal suo sviluppo tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta, un punto di riferimento per numerosi giovani famiglie. L’evento odierno funge da catalizzatore per riunire coloro che hanno visto nascere e crescere questa zona. La riuscita della giornata è stata resa possibile anche grazie al supporto di diverse realtà commerciali locali, tra cui ORA forneria, Ediltacconi, Colori Decora, Ferramenta l’Utensile, Seri 7 e Panetteria Ambrosiana, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione di questa prima edizione.