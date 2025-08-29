Arrestato a bastia umbra un giovane per spaccio di droga

Fermato dai carabinieri con cocaina e denaro in contanti

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno intercettato e arrestato un diciannovenne di origine albanese, accusato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio. L’operazione rientra nei controlli mirati al contrasto del traffico di stupefacenti che, negli ultimi giorni, hanno già condotto a ulteriori provvedimenti restrittivi.

Il giovane, fermato mentre transitava alla guida di un’auto a noleggio, è stato notato dai militari durante un servizio di vigilanza stradale. Il suo atteggiamento nervoso ha destato sospetti, inducendo gli operatori ad approfondire i controlli. Dalla verifica dei documenti è emerso che si trovava in Italia grazie a un permesso turistico trimestrale, modalità talvolta sfruttata per accedere al territorio nazionale.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato alla scoperta di due involucri contenenti cocaina, per un peso totale di circa tre grammi. Assieme allo stupefacente, i Carabinieri hanno rinvenuto 790 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta compatibile con proventi derivanti da attività illecite.

Il diciannovenne è stato condotto nella caserma di Bastia Umbra, dove è stato formalmente arrestato e poi trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Assisi, in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice del Tribunale di Perugia, dopo aver esaminato gli atti, ha convalidato l’arresto applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano presso la stazione locale. Una decisione che, da un lato, riconosce la gravità delle condotte contestate, e dall’altro, consente di monitorare da vicino gli spostamenti del giovane.

Il risultato investigativo si inserisce in un quadro di attività più ampio che, nelle ultime settimane, ha visto diversi interventi mirati sul territorio assisano e bastiolo. Le forze dell’ordine stanno mantenendo alta l’attenzione sulla piazza dello spaccio locale, confermando un presidio costante per scoraggiare ulteriori episodi.