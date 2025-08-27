Bastia, proposte nuove aree giochi nei giardini di Via Todi

Civica per Bastia punta su spazi sicuri e attrattivi per bambini

Il gruppo consiliare Civica per Bastia ha presentato una mozione per chiedere l’installazione di giochi per bambini nei giardini di Via Todi, recentemente intitolati a Giannino Ricci, nel quartiere Borgo I Maggio. L’area verde, per posizione e caratteristiche, può diventare un punto di riferimento per famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, ma attualmente non è adeguatamente attrezzata per attività ludiche. Numerosi residenti hanno segnalato l’esigenza di spazi sicuri, funzionali e stimolanti per i più piccoli.

La mozione invita l’Amministrazione Comunale a predisporre l’installazione di giochi diversificati e adatti a tutte le fasce d’età, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, e a integrare arredi come panchine, cestini e illuminazione per rendere l’area più accogliente e fruibile. Viene inoltre sottolineata l’importanza di coinvolgere residenti e associazioni locali per individuare soluzioni condivise e partecipate.

L’iniziativa punta a valorizzare l’area verde come vero luogo di aggregazione, socialità e crescita per le nuove generazioni, promuovendo la coesione sociale e il benessere del quartiere.

Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa

Consiglieri Comunali di Civica per Bastia