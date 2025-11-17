Auto fuori strada sulla 147 Assisana: giovane ferita ma fuori pericolo [FOTO E VIDEO]

Audi Q2 si ribalta tra Bastia e Ospedalicchio nella mattinata di lunedì

Un’auto finita fuori strada e adagiata su un fianco lungo la 147 Assisana ha causato rallentamenti e momenti di apprensione nella mattinata di lunedì, nel tratto compreso tra Bastia Umbra e Ospedalicchio. Il sinistro ha coinvolto un’Audi Q2 condotta da una giovane, rimasta ferita ma non in maniera grave grazie ai dispositivi di sicurezza che si sono attivati immediatamente durante l’impatto.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti, la vettura avrebbe improvvisamente perso aderenza terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata e ribaltandosi lateralmente. L’urto ha provocato l’apertura di tutti gli airbag dell’abitacolo, un elemento che ha avuto un ruolo decisivo nel ridurre le conseguenze per la conducente, trovata in stato di coscienza all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Bastia Umbra, guidata dal comandante Carla Menghella, per i rilievi e la gestione della viabilità, resa difficoltosa dalla presenza del mezzo ribaltato e dalle operazioni necessarie alla sua messa in sicurezza. Gli agenti hanno delimitato l’area, regolando il traffico e consentendo l’intervento in sicurezza delle squadre operative impegnate ad assistere la giovane e a valutare le cause dell’uscita di strada.

Contestualmente sono giunti i vigili del fuoco di Assisi, che hanno provveduto a stabilizzare l’automobile per permettere un’estrazione controllata dall’abitacolo e prevenire ulteriori rischi derivanti dalla posizione del veicolo. Le operazioni si sono svolte in tempi rapidi, consentendo l’accesso ai sanitari e facilitando le successive manovre di recupero.

Il personale del 118 ha preso in carico la conducente, che lamentava un forte dolore al polso, probabilmente dovuto all’impatto e al movimento brusco causato dal ribaltamento. Dopo una prima valutazione sul posto, la giovane è stata trasferita per accertamenti, pur non presentando lesioni di particolare gravità. Le sue condizioni, secondo quanto emerso dai primi riscontri, non destano preoccupazioni.