Bastia conquista Fossato e torna a correre in classifica

Successo netto per il Volley Academy nella quinta giornata
Il Volley Academy Bastia si impone con autorevolezza sul campo del Fossato di Vico, chiudendo la sfida della quinta giornata del campionato regionale di Serie C femminile con un netto 0-3 che segna il pronto riscatto dopo lo stop della settimana precedente. La formazione bastiola conduce la gara con continuità, mostrando solidità nei momenti chiave dei tre set, terminati 14-25, 22-25 e 20-25.
L’avvio del match sorride alle ospiti, che partono con ritmo e precisione, allungando rapidamente fino all’8-19. La formazione di casa tenta di opporsi, ma la superiorità delle biancocelesti si traduce in un primo parziale senza storia. Bastia mantiene ordine nelle fasi di costruzione e limita al minimo gli errori, elemento decisivo nel prendere saldamente il controllo delle operazioni.
Alla ripresa del gioco la gara diviene più equilibrata. Il Fossato di Vico cresce in determinazione e prova a tenere il passo, mentre la squadra ospite continua a mantenere un margine costante attorno al 10-14. Le padrone di casa riescono poi a spingere con maggiore continuità, fino a portarsi sul 24-22, ma proprio nel momento cruciale Bastia ritrova compattezza e chiude il set con lucidità, firmando il raddoppio.
Il terzo parziale ripropone dinamiche simili. Le giocatrici di coach Di Leone partono di nuovo forte, costruendo un allungo sul 16-9 grazie a un gioco efficace in attacco e alla capacità di contenere le iniziative avversarie. Le locali reagiscono, accorciano fino al 22-18 e tentano di riaprire la contesa, ma il Volley Academy Bastia mantiene continuità e porta a casa anche l’ultimo set, sigillando il successo pieno.
Nella prestazione complessiva spiccano i 23 punti di Mazzasette, la quale guida l’attacco con continuità, seguita da Alessandretti con 10 e da Sabatini con 9. Importante anche il contributo di Mussini e Montacci, entrambi a quota 6, oltre ai punti determinanti arrivati da Roscini e Fiorucci. In evidenza la fase difensiva e il muro, con dieci punti complessivi, mentre si registrano cinque ace e una battuta vincente.
La vittoria consente al Volley Academy Bastia di consolidare il proprio percorso in campionato, dando un segnale di presenza e continuità dopo la pausa della giornata precedente. La prova offerta a Fossato di Vico evidenzia una squadra capace di gestire ritmi e pressione, reagire ai tentativi di rientro delle avversarie e confermare una struttura di gioco stabile, elementi che rappresentano un incoraggiante punto di ripartenza in vista dei prossimi impegni stagionali.
