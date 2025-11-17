Bastia Umbra rinnova l’impegno sui diritti dell’infanzia

Dialoghi, laboratori e comunità unite per i più giovani

Il 20 novembre 2025 Bastia Umbra celebra la Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, proponendo un programma articolato che ribadisce la centralità delle nuove generazioni nella vita della comunità. L’Amministrazione comunale ha scelto di rendere questa ricorrenza un momento di riflessione collettiva e di partecipazione attiva, coinvolgendo scuole, istituzioni e famiglie.

La mattinata si aprirà alle 10:30 presso l’Auditorium Sant’Angelo, dove studenti e docenti saranno protagonisti di un Dialogo sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’incontro offrirà un’occasione di confronto sui temi della cittadinanza attiva e della tutela dei minori. Al tavolo interverranno il sindaco Erigo Pecci, l’assessora Elisa Zocchetti, il giornalista Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale dell’associazione “Art. 21”, e Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.

Nel pomeriggio, alle 15:30, la Ludoteca comunale “Gianni Rodari” ospiterà l’iniziativa “Il diritto alla partecipazione”, con laboratori e giochi dedicati ai bambini. L’appuntamento, in Piazza Fratelli Odorico e Fedele Franchi, metterà al centro la creatività e l’ascolto dei più piccoli, sottolineando il loro ruolo attivo nella costruzione di una comunità inclusiva.

L’Assessorato al Sociale e alle Politiche Scolastiche ribadisce la volontà di consolidare percorsi educativi e partecipativi, convinto che la tutela dei diritti dell’infanzia sia la base di una società più giusta. La giornata non si limita a un calendario di eventi, ma diventa un messaggio forte: i bambini e gli adolescenti non sono spettatori, bensì protagonisti di un futuro che deve riconoscere loro dignità, voce e spazio.

Il Comune di Bastia Umbra, con questa iniziativa, riafferma la necessità di un impegno costante per garantire pari opportunità e promuovere una cultura dei diritti che sappia unire istituzioni e cittadini. La celebrazione del 20 novembre si trasforma così in un manifesto di responsabilità collettiva, capace di dare concretezza ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali e di tradurli in esperienze quotidiane di partecipazione.

Keyword: Bastia Umbra, diritti, infanzia, adolescenza, UNICEF, scuole, comunità, partecipazione, cittadinanza, inclusione, laboratori, ludoteca, creatività, ascolto, equità