Cacca, lattine, foglie morte e cartacce, è la fotografia di Bastiola

Deiezioni di cani e di gatti, foglie secche che svolazzano nel vento e persino lombrichi che, con il maltempo, escono fuori e vanno a spallo per marciapiedi e vie. L’area è quella di Bastiola dove dire che la situazione è sempre più grave e schifosa è poco. E non ci si venga a dire: “Ma abbiamo rifatto la segnaletica orizzontale”, altrimenti la risposta è come mettere il profumo su chi non si lava da mesi.

il direttore

Marcello Migliosi

Cosa serve? Chi ha competenze per decidere, invii nella zona di “Borgo Nuovo” chi deve fare “pulizie” radicali. Non il “passaggio” stile “visita del dottore”. Strade e vie, marciapiedi e aree verdi, vanno sanificate…c’è cacca ovunque.

Siamo d’accordo nel dire che chi ha animali è un incivile se non si occupa di raccogliere i reperti delle deiezioni degli animali, ma questo non può né deve diventare una scusa. Non puo’ essere una giustificazione per tenere le vie che accedono al Viale del Popolo (e il suo marciapiede ndr) in condizioni pietose. Fatevi un giro, se avete il gusto dell’orrido, in tutte le vie del Borgo Novo: Fratelli Ceci, Certi, Gabriotti fino a percorrerle tutte per ritrovarvi, poi, nei vari giardini che ci sono. E’ uno schifo e a Bastiola la gente si è stufata, magari in mezzo alle persone ci sono anche quelle cinque che hanno scambiato l’area di attesa (è del Comune ndr) per il bagno a cielo aperto per portare a fare i propri bisogni i cani.

Oltre alla richiesta di mandare sul posto – non solo lì – chi si deve occupare di pulire, è necessario piazzare il cartello che indica l’interdizione al camminamento dei cani su quel luogo.

Anche nell’area di sgambatura dei cani in via Carlo Marx, i padroni – civili – dei cani, si portano paletta e sacchetto per raccogliere i prodotti di defecazione.

Necessaria è, inoltre, la manutenzione di tutte queste aree verti, putroppo il più delle volte lasciate nell’incuria più totale e, di notte, pure al buio. Ma non era Basstia e il suo territorio un esempio per gli altri comuni dell’Umbria?

Bene, chi ha orecchie per intendere intenda, o fate pulire o fotograferemo e faremo video imputando a chi ne ha il dovere di smetterla con le stupidaggini e fare le cose serie per la Città. E allo stesso tempo immortaleremo chi porta i propri animali a defecare dove non deve. Si tratta di cinque persone, anche donne tra loro e c’è anche chi porta il cane arrivando da quasi un km di distanza. E’ ora di finirla!