Covid Bastia Umbra, 331 positivi, dati in calo, bel segnale

Sul sito della Protezione Civile Regionale, con i dati aggiornati a oggi, i positivi nel nostro Comune sono ancora in calo, 331, i guariti ad oggi 1203. E’ un bel segnale di miglioramento che vogliamo evidenziare, motivo per proseguire nel sacrificio che in tanti stiamo facendo di rinunciare a uscite superflue, a incontrare meno persone possibile. Vicino a questo aspetto però, c’è l’altro, quello di chi purtroppo non ce l’ha fatta in questi giorni a vincere la sua battaglia contro il Covid-19, è alle loro famiglie affrante dal dolore che vanno le più sentite condoglianze a nome dell’intera cittadinanza bastiola da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

© Protetto da Copyright DMCA

E’ il portale regionale a parlare, a divulgare quei dati che dicono anche che non siamo ancora fuori dal problema perché abbiamo ancora tanti concittadini in isolamento (309), famiglie più o meno numerose che stanno aspettando l’esito di un tampone che tiene con il fiato sospeso, costrette a vivere situazioni che mai avrebbero potuto immaginare.

A tutti loro raccomandiamo di essere costanti nei comportamenti consigliati dai sanitari e fiduciosi perché anche per loro, così come è stato per i 1203 guariti che dopo tanti giorni di malattia e solitudine sono riusciti finalmente ad avere il risultato “negativo”, arriverà il giorno della guarigione. Il richiamo per tutti noi è sempre quello di osservare le norme comportamentali fondamentali: utilizzo della mascherina, distanza di sicurezza, igiene personale.