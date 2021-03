Chiama o scrivi in redazione

Covid Bastia Umbra, ad oggi 176 casi e oltre 1500 guariti

“Secondo i dati della Regione Umbria, dal sito della Protezione Civile, nel nostro Comune le persone positive ad oggi sono 176, i guariti da inizio pandemia 1560. Abbiamo ricevuto un report dall’Usl Umbria 1 con cui siamo sempre in contatto, dove si evince che i nuovi positivi rispetto alle settimane precedenti stanno calando ma è ancora alto il tasso di incidenza calcolato dal Servizio di Epidemiologia dell’Azienda Sanitaria. Proprio ieri ho avuto la notizia che un altro nostro concittadino ci ha lasciato. Sono vicina alla famiglia, alla moglie in questo doloroso momento, una docente di Lettere nella nostra Bastia, del Comprensivo dove ho lavorato per anni. A lei, a tutti i suoi cari porgo le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione e di tutta la comunità bastiola”. Lo scrive il Sindaco Paola Lungarotti.