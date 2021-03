Iniziati i lavori al cantiere del nuovo spazio del Rione Sant’Angelo

Sono iniziati i lavori al cantiere del nuovo spazio del Rione Sant’Angelo, nell’area San Marco del quartiere XXV Aprile, per un importo complessivo di 140mila euro. L’opera che si posiziona nell’area verde tra il Centro Sociale e via del Mec prevede la realizzazione del piazzale per le attività del Rione, con una superficie di 1750 metri quadrati di cui 400 saranno riservati alla struttura, delimitato dalla recinzione e con accessi pedonali. Inoltre verranno eseguite le fondazioni che saranno propedeutiche alla realizzazione della nuova struttura, a carico dell’ Ente Palio. I lavori in corso termineranno entro il prossimo mese di Giugno. Per l’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni “si tratta di una risposta immediata alla necessità dell’Ente Palio di avere spazi idonei per i propri rionali, che ha visto la condivisione con l’Ente e con il Rione Sant’Angelo” .