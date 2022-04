Chiama o scrivi in redazione

Disordini in un locale a Bastia, il questore chiude locale per 10 giorni

La Polizia di Stato, con decreto del Questore di Perugia Giuseppe Bellassai, ha disposto la chiusura e la sospensione di un’attività commerciale di Bastia Umbra, per un periodo di 10 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. Il provvedimento è stato adottato in seguito ad alcuni disordini avvenuti, alla fine di marzo, nelle pertinenze del locale ed avevano coinvolto alcuni avventori in un violento scontro.

Fonte: Questura di Perugia

L’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha consentito, sia di scongiurare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, sia di poter effettuare una immediata acquisizione di tutti gli elementi utili a poter ricostruire quanto accaduto. Il grave allarme sociale suscitato nella collettività e la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ha indotto il Questore di Perugia a disporne l’immediata chiusura per un periodo di 10 giorni, in modo da prevenire il reiterarsi di tali episodi.

La Questura di Perugia, anche durante il periodo delle festività pasquali, intensificherà i servizi di controllo su tutto il territorio provinciale al fine di prevenire fenomeni criminosi e garantire la tranquillità dei cittadini.