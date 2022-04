Al teatro Esperia il musical L’uomo che ride

Dopo il grande successo di pubblico e critica del debutto di Foligno ed dopo il tour al centro nord Italia arriva a Bastia il primo lavoro inedito della Masque Produzioni: “ L’uomo che Ride “

Ufficio stampa Comune di Bastia

L’opera sviluppata in collaborazione con “Grieco Brothers” porterà in scena, il 29 aprile ore 21 al Teatro Esperia, questo musical basato sull’omonimo romanzo di Victor Hugo. Nel Cast sono presenti due ragazzi di Bastia Umbra, Matteo Angeletti e Aurora Panzolini.

Le musiche sono del compositore Marco Grieco, le liriche sono di Matteo Angeletti, le coreografie ideate da Lucia Dionigi e l’adattamento teatrale e la regia sono curate dal regista umbro Lorenzo Dionigi, già direttore artistico della “Innuendo Compagnia di Musical”.

Lo spettacolo è vivace, con una messa in scena che ricalca quella tipica della Commedia dell’Arte, dove i personaggi non escono mai dalle quinte rimanendo costantemente sotto gli occhi dello spettatore. Otto personaggi in scena, attori e cantanti impegnati in un susseguirsi ritmico di coreografie, prosa e canto; l’azione scenica è dinamica e coinvolgente.

Grande lavoro è stato fatto sull’ambientazione musicale: trattandosi di una storia drammatica, le musiche hanno il compito di rispettarne l’essenza, senza però appesantire il clima drammaturgico. Gli arrangiamenti musicali permettono di godere di brani pop/rock e brani epici orchestrali, un connubio stilistico affascinante e travolgente.

Lo spettacolo, infine, si muove nel costante equilibrio tra fiaba e realtà, sin dall’inizio si ha l’impressione di essere in un luogo fuori dallo spazio e fuori dal tempo ma con un costrutto di fatti, avvenimenti, sensazioni e situazioni che potrebbero essere riconducibili a un “giorno qualsiasi” della nostra vita.

La Masque Produzioni ha pensato questo spettacolo per tutte le età, grandi e piccini, curando l’intrattenente aspetto visivo nei minimi dettagli. “Non è una fiaba ma una storia vera”.

MUSICHE: Marco Grieco

LIRICHE: Matteo Angeletti

COREOGRAFIE: Lucia Dionigi

REGIA E ADATTAMENTO Lorenzo Dionigi

CAST:

BARKILPHEDRO: Dimitri Pianese

GWYNPLAINE: Matteo Angeletti

DEA: Caterina Antonelli

URSUS: Emanuele Pirinei

PRINCIPESSA ANNA: Aurora Panzolini

LORD DAVID: Diego Falchetti

LADY JOSIUANA: Irene Bonaca

IL DOTTORE: Andrea Ricchiuto