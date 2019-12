Incidente nella notte sulla 75 “Centrale Umbra”, Panda vola fuori strada

Una Fiat Panda, alla cui guida si trovava una donna di una 50ina d’anni, è finita fuori strada alle 23 di ieri. L’incidente, dove la signora da quanto ci viene riferito da un operatore della Sogest servizi di Perugia, non avrebbe coinvolto altre auto vetture ed è accaduto poco dopo il ristorante Cometa sulla strada statale 75 “Centrale Umbra“, all’altezza dell’abitato di Bastia Umbra.

La causa dell’incidente stradale, avvenuto in direzione Foligno, è ancora incerta. Sta di fatto che la piccola utilitaria, come si vede nelle foto di Alain Hertz della Sogest servizi.

Poco dopo l’incidente stradale, è passata sul posto una infermiera del 118 di Perugia che stava tornando a casa e che si è fermata per prestare i primi soccorsi, ma in realtà pare che già non ci fosse più nessuno. La donna, da quanto se ne sa, accusava dolori allo sterno e sarebbe stata portata al pronto soccorso.

La vettura è stata lasciata lì per tutta la notte e, con il favore della luce e la disponibilità di un carro attrezzi, è stata recuperata oggi alle 14,30.