Bastia pronta alla sfida decisiva contro Pontevalleceppi

Si ritira Elia Viviani “E’ stato un viaggio incredibile” Il 36enne corridore veronese ha vinto in pista un oro olimpico e due mondiali

Mattarella “La salute mentale sollecita una responsabilità condivisa” ROMA (ITALPRESS) – “Vivere con un disturbo psichico obbliga ad affrontare ogni giorno ostacoli nello studio, nel lavoro e nelle relazioni. Ostacoli spesso resi più duri dal pregiudizio e dall’esclusione sociale, frutto di una cultura che ancora fatica a comprendere il disagio e la malattia. Incoraggiare la prevenzione, garantire un’assistenza di qualità e favorire percorsi […]

Premio Nobel per la Pace 2025 assegnato a Maria Corina Machado ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel Per LaPace 2025 a Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela. Il premio “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e […]

BYD inaugura una nuova era ibrida con la Super DM-i Technology MILANO (ITALPRESS) – BYD lancia una nuova iniziativa promozionale che segna un punto di svolta nella comunicazione e nella tecnologia del marchio. Dopo campagne come “CASI-NO Incentivi Statali”, BYD prosegue nel suo percorso di messaggi diretti e di rottura, rendendo omaggio al “vecchio motore plug-in” e annunciandone simbolicamente la pensione. Sotto slogan come “Caro motore […]

Veronesi “In Uzbekistan opportunità di crescita per le imprese italiane” MILANO (ITALPRESS) – “La situazione economica dell’Uzbekistan negli ultimi anni è stata molto positiva, è uno dei pochi Paesi al mondo che ha avuto una crescita e non una recessione anche negli anni della pandemia di Covid. Nel 2024 la crescita del PIL è stata del 6,5% e la previsione della Banca Mondiale è del […]

Frode sui bonus edilizi, sequestro per un milione a Udine UDINE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Udine, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica udinese, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per un valore di oltre 1 milione di euro, emesso dalla stessa Autorità Giudiziaria per le ipotesi di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa aggravata ai danni […]

Tentato omicidio con metodo mafioso, 3 arresti a Reggio Calabria REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre giovani reggini con l’accusa di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo in luogo pubblico di armi da sparo, delitti […]

Israele approva l’accordo, a Gaza è in vigore il cessate il fuoco. Netanyahu: “Hamas sarà disarmato a qualsiasi costo” ROMA (ITALPRESS) – Il governo israeliano ha approvato il quadro normativo per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, dando il via al cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato l’ufficio del premier israeliano Benajmin Netanyahu mezz’ora dopo la mezzanotte su X. E’ entrata, quindi in vigore, la prima fase del piano […]

Il mercato immobiliare di pregio torna a correre in Italia MILANO (ITALPRESS) – Engel & Vòlkers Italia ha presentato i risultati dell’edizione 2025 del “Market Report Milano – Roma”. L’osservatorio, realizzato in collaborazione con Nomisma, società di studi economici, traccia un’ampia fotografia del mercato immobiliare di pregio nel capoluogo milanese e nella capitale.In linea generale nel corso del primo semestre 2025, il mercato residenziale italiano […]