Bastia pronta alla sfida decisiva contro Pontevalleceppi

I biancorossi cercano riscatto nella trasferta di domenica
Il Bastia Calcio torna in campo domenica 12 ottobre alle ore 15:00 per affrontare in trasferta il Pontevalleceppi-Ripa, formazione nata dalla recente fusione di due squadre del territorio. L’incontro, valido per il campionato di Eccellenza umbra, sarà disputato sul campo di Ponte Valleceppi e rappresenta un passaggio importante per la squadra guidata da mister Tomassoli, decisa a reagire dopo la delusione dell’ultima giornata.
La direzione arbitrale sarà affidata ad Andrea Colalelli della sezione AIA di Terni, coadiuvato dagli assistenti Simone Servili della stessa sezione e Yuri Milasi di Perugia.
Il Pontevalleceppi-Ripa, attualmente fanalino di coda con soli due punti, è chiamato a un risultato positivo per interrompere una fase negativa che pesa sulla classifica. Il Bastia, invece, si presenta con sette punti e una rosa al completo, pronta a puntare in alto per confermare le buone impressioni mostrate nelle prime uscite stagionali.
Tomassoli ha lavorato in settimana su intensità e concentrazione, elementi chiave per mantenere continuità e consolidare la posizione di metà classifica. Determinazione, equilibrio e spirito di gruppo saranno le armi con cui i biancorossi cercheranno di imporre il proprio gioco.
La fonte del comunicato, il Bastia Calcio, sottolinea l’importanza di questo appuntamento come banco di prova per misurare la maturità della squadra in un campionato sempre più competitivo.
Commenta per primo