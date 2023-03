La donna morta di infarto a Spoleto era di Bastia Umbra

Era residente a Bastia Umbra la donna morta di infarto sabato mattina all’ospedale di Spoleto. I funerali – scrive il Messaggero Umbria – non sono ancora stati fissati proprio perché la famiglia sta valutando il da farsi per fare piena luce su quanto accaduto.

La donna – scrive il Messaggero – era a Spoleto per un intervento chirurgico programmato e dopo aver accusato dolori al torace è stata presa in carico dal pronto soccorso per gli accertamenti specifici. I valori riscontrati avrebbero spinto i medici a stabilire una pericolosa anomalia, ma a escludere quello che in gergo si chiama «infarto con stemi», il quadro più grave che da protocollo va subito inviato all’angiografia e quindi a Foligno.

I sanitari di Spoleto avrebbero tentato precauzionalmente il trasferimento a Foligno, ma il tentativo è fallito e la donna è morta intorno alle 8 di mattina, dopo un tentativo di rianimazione andato a vuoto.

Da qui la decisione di mettere nero su bianco una relazione, per riferire alla direzione generale quanto accaduto e nella tarda mattinata di ieri la Regione ha annunciato l’avvio di un’indagine interna.

«In merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa di una persona deceduta la scorsa settimana all’ospedale di Spoleto, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha chiesto ai vertici regionali della Sanità di attivare tutte le forme di indagine interna previste dalla legge al fine di ricostruire celermente quanto accaduto ed individuare eventuali responsabilità e, nel caso di accertate inadempienze, adottare immediatamente i provvedimenti conseguenti».

Massimo De Fino, il direttore della UslUmbria 2, interviene sulla vicenda. «Al momento – scrive De Fino in un comunicato – non vi è stato alcun interessamento della magistratura da parte dei familiari, almeno a quanto risulta, e comunque da una prima sommaria indagine il paziente è giunto al Pronto Soccorso di Spoleto per riferito dolore toracico/epigastrico da quattro giorni».

Il direttore spiega anche che il “personale del 118 sin dal primo momento su ambulanza ha praticato un primo ECG che non ha diagnosticato alcun infarto in atto, e durante la permanenza è stato preso in carico dal cardiologo presente a Spoleto fino alle ore 22, che ha effettuato tutti gli esami di rito». Esami che sono risultati negativi, e “la paziente – spiega ancora De Fino – è stata monitorata di seguito e consultati sia i Cardiologi di Foligno che la UTIC della Azienda Ospedaliera di Terni in seguito ad aumento ‘aspecifico’ della troponina, che valutando l’ECG, hanno stabilito che non vi era indicazione a ricovero urgente presso reparto specialistico”.