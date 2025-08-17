L’episodio durante un controllo: oltraggio e resistenza

Tensione a Bastia Umbra: l’uomo che non voleva farsi identificare

Una tranquilla verifica amministrativa in un locale pubblico di Bastia Umbra si è trasformata in un momento di intensa tensione, culminato nella denuncia di un uomo di 47 anni da parte della Polizia di Stato. La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti del Commissariato di Assisi si sono avvicinati a un avventore che ha subito mostrato una marcata insofferenza. La richiesta di un semplice documento si è scontrata con un rifiuto categorico, con l’uomo che ha sostenuto di non averne.

Interrogato sulla sua identità, l’uomo ha fornito un nome che non corrispondeva a nessuna persona censita nelle banche dati delle forze dell’ordine. Un chiaro segnale d’allarme che ha spinto i poliziotti a insistere. È stato in quel momento che la situazione è degenerata. Gli agenti hanno chiesto all’uomo di seguirli in Commissariato per una verifica approfondita, ma l’avventore ha tirato fuori una carta d’identità, rivelando un nome completamente diverso da quello dichiarato.

Di fronte alle domande sul perché avesse fornito false generalità, il 47enne ha perso definitivamente le staffe. La sua frustrazione si è manifestata in un’escalation verbale, trasformandosi in una serie di insulti diretti agli agenti, il tutto sotto gli occhi degli altri clienti del locale. Un momento di profondo imbarazzo e disordine.

Dopo aver ricondotto la situazione alla calma, la Polizia ha concluso le procedure. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per falsa attestazione di identità, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Un gesto di insofferenza iniziale si è così tradotto in una seria conseguenza penale. La vicenda sottolinea la complessità e l’imprevedibilità del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, che spesso si trovano a gestire situazioni in cui una semplice richiesta può scatenare reazioni inaspettate e sproporzionate.