Riapre Enilive Cafè, nuova immagine a Bastiola di Bastia Umbra

Dal 1988 punto di riferimento, ora rinnovato per i clienti

Il Enilive Cafè di Bastia Umbra, il locale è diventato nel tempo molto più di un semplice bar: ha rappresentato un punto di incontro quotidiano, un luogo familiare dove generazioni diverse hanno condiviso momenti, storie ed emozioni.

Oggi, dice il gestore Gianfranco Abbati, dopo oltre trent’anni, arriva una nuova immagine, l’inaugurazione è fissata per mercoledì 20 agosto alle ore 18:00 a Bastiola.

«Il cambiamento – spiega ancora Abbati – porterà con sé alcune novità nei prodotti, pensate per arricchire l’offerta e rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta. Ma ciò che non muterà sarà l’anima del locale: la passione, la dedizione e la cura del servizio, valori che hanno permesso all’Enilive Cafè di restare un punto fermo per la comunità».

Un ringraziamento speciale, Gianfranco Abbati lo rivolge ai collaboratori che hanno reso possibile questo lungo cammino e ai clienti, considerati veri protagonisti di una storia che continua. Perché senza di loro, questo viaggio non avrebbe avuto la stessa forza.

Non va dimenticato che i bar rappresentano uno spazio liminale, un “time-out” tra ambiente domestico e spazio pubblico, dove è possibile temporaneamente sospendere ruoli sociali abituali e costruire identità alternative in amicizia o compagnia.