Chiama o scrivi in redazione

Mazzo di chiavi ritrovato in viale San Francesco, ora è dai Carabinieri

E’ stato trovato un mazzo di chiavi a Bastia Umbra, in viale San Francesco. Chi lo ha trovato ha badato bene di consegnarlo in caserma di carabinieri. Se qualcuno lo dovesse reclamare sappia che il mazzo stesso è ora in mano dei carabinieri.