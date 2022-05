Risultato tennistico per il Bastia contro l’AssisiSubasio per 6-0

di Lorenzo Capezzali

Risultato tennistico per il Bastia contro l’AssisiSubasio per 6-0. Senza scampo per la retrocessa formazione del Comune di Assisi questa gara dove la manifesta superiorità del Bastia nulla poteva oggi. Il Bastia non pensava di trovare tanta manna calcistica non lasciandosi sfuggire l’occasione ghiotta con un gioco arioso e produttivo di goal.

Una tripletta di Castelletti, una doppietta di Raccichini e una rete di Stirati mettevano il sigillo alla vittoria bastiola contro cui gli avversari hanno fatto del tutto per realizzare qualche segnatura. Ma invano. L’Assisi Subasio ha attraversato una stagione molto difficile con una società nuova e un trascorso tecnico di alti e bassi. Una fusione tra Assisi e Subasio, una novità che ha trovato seguito di pubblico e qualche abbandono tecnico. Ma ciò non è bastato!