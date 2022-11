Omicidio di Samuele De Paoli, fissata udienza per opposizione richiesta di archiviazione

Fissata l’udienza per l’opposizione alla richiesta di archiviazione per l’omicidio di Samuele De Paoli, il ragazzo di 21 anni trovato morto nudo in un fosso a Sant’Andrea delle Fratte. La Procura aveva chiuso il fascicolo ipotizzando solo un’omissione di soccorso. Per la sua morte era stata indagata per omicidio preterintenzionale una trans brasiliana.

L’udienza è stata fissata il 16 dicembre alle ore 11, al tribunale penale in via XIV settembre a Perugia. “Attendiamo serenamente lo svolgimento dell’udienza camerale e la decisione del GIP la dr.ssa Margherita Amodeo nel contraddittorio delle parti, consapevoli che la mia assistita si è difesa e non è in alcun modo responsabile della morte di Samuele De Paoli. Il tutto sempre nel grande rispetto del dolore della famiglia”. E’ quanto comunica il legale della brasiliana, l’avvocato Francesco Gatti.