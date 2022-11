Bastia calcio 1924 batte per 0 a 1 il Real Avigliano

Bastia calcio 1924 – AVIGLIANO UMBRO Un eurogol di Coniale condanna la Real Avigliano alla sconfitta casalinga per 1-0. Vince il Bastia di Andrea Montecucco che si risolleva dopo un periodo negativo e la sconfitta nel turno infrasettimanale con la Clitunno. Una partita con poche emozioni, deci­sa da una rete in mezza ro­vesciata nel primo tempo. Poi poco altro da segnala­re.

di Giacomo Papini

L’Avigliano è sceso in campo molto rimaneggia­to per via delle assenze: al team di Carlone mancava tutta la difesa titolare, oltre a capitan Capaldini. Nono­stante questo, è riuscito a chiudere la par­tita, che è rimasta in bilico fino ai 7 minuti di recupe­ro della ripresa.

C’è da dire che gli uomini di Carlone non hanno creato azioni pericolose dalle parti di De Vincenzi. Bastia pericolo­so al 4′ su azione di calcio d’angolo: testa di Rosignoli, palla alta di poco. Due minuti dopo ci prova San­tucci dal limite, para Tam­burelli. Al 13′ locali in avan­ti con Christian Brunetti, blocca De Vincenzi.

Al 24′ la punizione di Donati fini­sce di poco alta. Poi più nulla fino all’eurogol di Corriale al 40′. Gli ospiti battono una rimessa latera­le e trovano al centro dell’area Corriale che si esi­bisce in una mezza rove­sciata che sbatte sul palo interno e finisce in rete. Nella ripresa, il Bastia si di­fende e agisce in contropie­de.

Tamburelli super al 10′ sul colpo di testa di Donati imbeccato da Rosignoli. Al 17′ il tiro di Santucci fini­sce alto. Le emozioni latita­no. Al 42’gli ospiti rimango­no in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Donati, ma la Real Avigliano nonostante la gene­rosità e il forcing finale, non riesce a creare pericoli alla porta di De Vincenzi e così il Bastia si porta a casa i tre punti.