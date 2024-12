Memorial Sulpizi e Giulietti volley grande successo

La tredicesima edizione del Memorial Sulpizi e Giulietti, torneo “Città di Bastia e Assisi”, ha registrato un successo senza precedenti. Domenica pomeriggio, le finali dei tornei giovanili hanno visto un Palasir di Santa Maria degli Angeli gremito di spettatori entusiasti, confermando il valore della manifestazione organizzata dalla Volley Academy Bastia. Ventiquattro formazioni provenienti da tutta Italia si sono sfidate per tre giorni di pallavolo ad altissimo livello, creando un’esperienza unica sia dal punto di vista sportivo che formativo.

Il valore della memoria e dell’impegno sportivo

Il Memorial è stato ideato per ricordare due figure centrali nella storia dello sport bastiolo: Tomasso Sulpizi e Giorgio Giulietti. Sotto la guida del presidente Fabio Fortunati, la Volley Academy Bastia ha dato vita a una manifestazione che unisce competizione e memoria, coinvolgendo atlete, famiglie e comunità locali in un evento dall’importante significato sociale.

I risultati delle competizioni

Nella categoria under 14 femminile, la Viander Cup è andata alla Brandini Pallavolo Grosseto, che ha superato le trentine della Bolghera Pallavolo Trento per 2-0 (25-20, 25-21) in una finale combattutissima. Il terzo posto è stato conquistato dal CTT Monsummano Terme Pistoia, vincente sul Mesagne Volley Brindisi. Tra i premi individuali, Greta Nucciarelli (Grosseto) è stata nominata miglior giocatrice, seguita da Diletta Leveghi (Trento) per il miglior attacco, Ilary Villani (Grosseto) per la miglior difesa e Ludovica Barbarito (Monsummano) per il miglior palleggio.

Nella categoria under 16 femminile, il derby toscano ha visto la Pietro Larghi Colle Val d’Elsa Siena imporsi sulla Provolley Quarrata Pistoia per 2-0 (25-16, 26-24). Il terzo posto è stato conquistato dal CTT Monsummano Terme dopo un avvincente tie-break contro la VBC Conto-Graph Viterbo. Tra i premi individuali, Asia Rabazzi (Colle Val d’Elsa) è stata riconosciuta miglior giocatrice, Melissa Guiso (Viterbo) miglior attacco, Ginevra Volpi (Colle Val d’Elsa) miglior difesa, e Emma Gassani (Quarrata) miglior palleggio.

Infine, nella categoria under 18 femminile, la Pieralisi Jesi ha trionfato in una finale emozionante contro il CTT Monsummano Terme, vincendo per 2-1 (22-25, 25-18, 15-13). La San Gemini SGB Terni ha battuto la Volley Academy Bastia per il terzo posto (25-23, 13-25, 15-5). Grazia d’Amore (Jesi) ha ricevuto il premio di miglior giocatrice, Greta Rosati (Monsummano) per il miglior attacco, Enrica Ferrini (Jesi) per la miglior difesa e Matilde Caseti (Monsummano) per il miglior palleggio.

Un evento che ha coinvolto un intero territorio

Le premiazioni hanno visto la partecipazione delle famiglie Sulpizi e Giulietti, che hanno consegnato i riconoscimenti alle squadre. Presenti anche le autorità locali, che hanno sottolineato il valore dell’evento per il territorio. Grazie alla collaborazione della Fipav Umbria, del settore arbitrale e di molte realtà locali, l’evento ha portato a Bastia Umbra e Assisi oltre 600 persone, tra atlete, tecnici e accompagnatori.

Un contributo importante è arrivato dalle strutture ricettive, dalle amministrazioni comunali di Bastia Umbra, Assisi e Cannara, e dall’Umbriafiere, che ha garantito un’accoglienza impeccabile. Il main sponsor Viander ha sostenuto con entusiasmo il progetto, contribuendo a consolidare il Memorial come un appuntamento annuale di rilievo nel panorama della pallavolo giovanile.

Appuntamento al prossimo anno

Il Memorial Sulpizi e Giulietti si conferma un evento in grado di coniugare sport, memoria e coinvolgimento comunitario. La grande partecipazione di atlete e pubblico testimonia la forza di un progetto che guarda al futuro, ricordando le figure che hanno segnato lo sport bastiolo. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con l’obiettivo di continuare a crescere e offrire un’esperienza unica alle giovani promesse della pallavolo.