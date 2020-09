Sindaco e Amministrazione comunale Bastia vicina a Massimo Geoli

Esprimendo la più completa e totale solidarietà al Sig. Massimo Geoli ed alle altre persone presenti con lui, condannando il grave episodio accaduto sera, il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno subito interpellato gli organi competenti per avere aggiornamenti su questi atti ignobili. Purtroppo in questi mesi non ci risulta che sia mai arrivata, agli uffici di questa Amministrazione, da parte del Sig. Geoli, formale denuncia dei gravissimi fatti subiti e della sospetta attività di spaccio nelle zone ora indicate dal malcapitato nell’articolo di cronaca.

La recinzione è stata disposta da questa Amministrazione

Riguardo la ex colonia di Santa Lucia e l’accesso interdetto, informiamo che la recinzione è stata disposta da questa Amministrazione a seguito di segnalazioni ricevute da alcuni cittadini sullo stato di abbandono in cui era rimasta in seguito alla chiusura dell’attività sociale in attesa di concordare con la Regione, proprietaria dell’immobile, un riutilizzo secondo le esigenze della comunità.

Combattere l’illegalità in sinergia con le forze dell’ordine

Come amministratori, come istituzioni combattere l’illegalità in sinergia con le forze dell’ordine per il rispetto della legalità è la nostra priorità anche se non sempre tutto è possibile da monitorare e tenere sotto controllo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la situazione sulla base di segnalazioni e di riprese video. Torneremo sul grave fatto accaduto non appena ci verranno forniti maggiori dettagli dall’attività di indagine in corso.