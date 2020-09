Chiama o scrivi in redazione

Coronavirus, una persona di Bastia ricoverata in terapia intensiva

E’ una persona di Bastia Umbra il ricoverato di oggi in terapia intensiva. Lo si apprende dal sito internet della regione Umbra che riporta 10 casi positivi, 9 in isolamento contumaciale e 1 ricoverato, appunto, in terapia intensiva.

Il secondo ricoverato risulta, invece residente a Perugia. Il sito della regione Umbria il 31 agosto indica anche 9 casi di contagio al coronavirus in più e tre guariti, di cui due novizi del sacro convento di Assisi.

Gli attuali positivi passano così da 267 a 273. Quattro nuovi casi anche a Gubbio, 2 a Terni, 1 a San Gemini, e uno a Passignano sul Trasimeno. Stabili i morti a 80. Sono 89 persone escono dall’isolamento. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 505 tamponi, 154.171 dall’inizio dell’emergenza.