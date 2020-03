Riqualificazione dell’area verde di Via Bevagna-Via Montefalco a Bastia

Quando l’Amministrazione comunale di Bastia Umbra ha incontrato la cittadinanza nelle assemblee pubbliche sul territorio, uno degli argomenti esposti dai cittadini nella zona di Borgo 1°Maggio riguardava proprio l’area verde di Via Bevagna-Via Montefalco. L’Assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni comunica alla cittadinanza che l’area verde di Via Bevagna-Via Montefalco è stata recentemente acquisita dall’Amministrazione comunale e subito sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria come già previsto dal piano triennale OO.PP. Con grande impegno e grande soddisfazione ciò che era stato previsto nell’approvazione di bilancio nello scorso dicembre è stato realizzato in poco tempo.

I lavori hanno riguardato:

la sistemazione della pavimentazione autobloccante che all’interno dell’area verde aveva ceduto in tre punti

la manutenzione del gazebo in legno: sono stati sostituiti i travetti secondari e l’assito di copertura. E’ stato applicato superiormente uno strato di guaina impermeabilizzante e sostituite le caditoie. Tutte le componenti lignee sono state trattate con impregnante.

interventi di potatura delle alberature interne all’area

pulizia e sistemazione dei pozzetti per migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche.

Compatibilmente con il periodo che siamo vivendo, i lavori saranno completati con la realizzazione di una pavimentazione, in un’area rettangolare di dimensioni di circa 10.0 x 5.0 mt, in ghiaino (conformemente alla norma UNI EN 1177) su cui verrà installata un’altalena a due seggiolini. Nel progetto di riqualificazione dell’area verde c’è la sostituzione dei vecchi giochi non appena ci sarà la possibilità di approvvigionamento dei materiali.