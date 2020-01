Calcio, serie D, parità tra Bastia e Grassina 1-1

da Lorenzo Capezzali

Parità tra Bastia e Grassina nell’odierno scontro di campionato al termine di novanta minuti di sostanziale equilibrio. 1-1 il risultato finale e gioco a fasi alterne senza mai raggiungere livelli di qualità. Subito il Grassina agguanta il vantaggio con Bellini al 5’ a conclusione di un’azione offensiva. Il Bastia ribatte il colpo con il pareggio di Felici al 13’ del secondo tempo a seguito di un’azione a pieno organico.

Il resto del confronto è stato sostanzialmente diviso con il Bastia che le provava tutte per pervenire al punto risultato ma il Grassina reggeva il confronto alla bene meglio tendando anche qualche sortita in avanti.

Il Bastia non rinunciava al ruolo di gara interna e si proponeva con manovre più spedite dalla media distanza. Evidentemente la squadra risente di un periodo che non è proprio in suo favore tecnico. Si trascina la partita con rallentamenti di movimento e studio e il pareggio sancisce la spartizione della posta in palio.

Albalonga-Flaminia 2-0

22′ pt Succi, 43′ st Magliocchetti

Bastia-Grassina 1-1

5′ pt Bellini (G), 13′ st Felici (B)

Cannara-S. Donato Tav. 2-1

30′ pt Giordani (S), 42′ st e 51’st Bazzoffia (C)

Foligno-Grosseto 1-0

39′ st Schiaroli

Monterosi-Scandicci 2-1

4′ pt aut. Manganelli (M), 6′ pt Ferretti rig. (S), 16′ pt Esposito (M)

Ponsacco-Pomezia 0-2

32′ pt Testardi, 43′ pt Arduini

Sangiovannese-Gavorrano 1-2

43′ pt Lepri (G), 3′ st Guidotti (S), 23′ st Benedetti (G)

Trestina-A. Montevarchi 0-3

9′ st Mannella, 10′ st Biagi, 34′ st Essoussi

Tuttocuoio-Aglianese 0-3

35′ pt e 30′ st Di Vito, 13′ st Nieri

CLASSIFICA

Monterosi 42

Grosseto 36

Scandicci 34

Albalonga 34

Grassina 32

A. Montevarchi 30

Flaminia 29

Gavorrano 25

Sangiovannese 24

Trestina 24

Foligno 24

Aglianese 23

Cannara 22

Pomezia 21

San Donato Tav. 20

Bastia 17

Ponsacco 15

Tuttocuoio 10