Nuove regole per la raccolta rifiuti al mercato settimanale

Nuove regole – Questa mattina, durante il mercato settimanale, è stata avviata una nuova fase per la raccolta e la pulizia dei rifiuti nel comune di Bastia Umbra. L’iniziativa, orchestrata dal Comune in collaborazione con Gesenu e con il supporto degli Assessorati all’Ambiente e al Commercio, mira a migliorare il decoro urbano e la qualità della raccolta dei rifiuti. L’Assessora all’Ambiente, Ramona Furiani, accompagnata da un Ausiliario di Polizia Ambientale, ha effettuato un giro tra gli ambulanti per comunicare le nuove modalità operative relative al servizio.

Il nuovo servizio prevede che Gesenu fornisca sacchi neri per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, mentre quelli differenziati dovranno essere conferiti in modo ordinato nelle rispettive piazzole di vendita. Tuttavia, è importante notare che il rifiuto organico sarà gestito in modo diverso, essendo conferito in posizioni specifiche all’interno del mercato. Al termine delle operazioni di vendita, è previsto anche lo spazzamento e il lavaggio dell’area per garantire un ambiente pulito.

Il progetto di riqualificazione della raccolta differenziata è particolarmente focalizzato sugli ambulanti, i quali sono stati invitati a prestare attenzione alla separazione dei rifiuti. Durante la mattinata, gli operatori del mercato hanno ricevuto indicazioni precise su come gestire i rifiuti prodotti, con particolare riguardo per carta, cartone, plastica e altri materiali, inclusi quelli tessili. Un’attenzione particolare è stata riservata ai rifiuti umidi, in particolare quelli derivanti da frutta e verdura, che rappresentano una parte significativa dei materiali da smaltire.

Il Comune di Bastia Umbra ha evidenziato che questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più sostenibile dei rifiuti, non solo al mercato, ma anche in altri ambiti della città, come condomini e aree industriali. L’obiettivo finale è quello di migliorare la qualità del rifiuto prodotto, promuovendo al contempo una campagna di sensibilizzazione che sarà comunicata nei prossimi giorni.

Inoltre, il rispetto delle nuove norme sarà garantito tramite controlli da parte del personale addetto. Queste misure sono parte di un progetto più ampio che mira a sensibilizzare la popolazione sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla necessità di differenziare in modo efficace. I risultati di questa campagna saranno monitorati e ci si aspetta di vedere un miglioramento nella qualità del rifiuto prodotto nella città.

Il Comune sottolinea l’importanza di una collaborazione attiva da parte di tutti gli attori coinvolti, inclusi gli ambulanti, che sono stati incoraggiati a partecipare attivamente a questo processo di cambiamento. L’implementazione di queste nuove pratiche di raccolta differenziata si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità, temi di crescente rilevanza nella società odierna.

In conclusione, il mercato settimanale di Bastia Umbra si prepara a diventare un esempio di gestione sostenibile dei rifiuti, con l’auspicio che questa iniziativa possa estendersi ad altre aree della città. La campagna di sensibilizzazione che verrà lanciata nelle prossime settimane rappresenta un’opportunità per educare i cittadini e gli operatori del mercato sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente. Il Comune di Bastia Umbra si impegna a monitorare i progressi e a fornire aggiornamenti regolari su questa iniziativa, con l’intento di continuare a migliorare la qualità della vita nella comunità.